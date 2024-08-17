Остров Фукуок стал вторым самым захватывающим островом в мире, сразу после Мальдив

Sunset Town - развлекательный комплекс на юге Фукуока с множеством новых туристических символов

Недавно журнал Travel Leisure неожиданно удостоил остров Фукуок чести занять второе место в списке 25 лучших островов мира в 2024 году, обогнав такие популярные туристические направления, как Бали (Индонезия) и Пхукет (Таиланд).Журнал представляет Фукуок, расположенный у западного побережья Вьетнама, как развивающееся туристическое направление. В то время как некоторые пляжи в Юго-Восточной Азии быстро развиваются, Фукуок остается одним из немногих мест, сохранивших свое первозданное и мирное очарование. Однако это не значит, что на Фукуоке нет роскошных курортов с первоклассными удобствами и частными бассейнами.Туристические компании и международные СМИ рассказывают о Фукуоке как о «драгоценной жемчужине» Вьетнама, обладающей потрясающей природной красотой, не имеющей аналогов. Фукуок, являющийся крупнейшим островом, входит в группу из 22 различных островов общей площадью 573 км2. На острове Фукуок есть нетронутые пляжи с белым песком, окруженные кристально чистыми бирюзовыми водами. Если говорить о знаменитых пляжах, то нельзя обойти вниманием пляжи Кем, Шао, Чыонг и Онгланг. Все они излучают ощущение нетронутой красоты, спокойствия и безмятежности. На острове Фукуок также есть национальный парк и морской заповедник Фукуок, которые занимают более двух третей природной территории острова и являются основной зоной биосферного заповедника Кьенжанг.Наиболее привлекательной достопримечательностью для туристов в южной части острова является группа из 12 различных островов архипелага Антхой. В отличие от большинства пляжей Фукуока, южные пляжи выглядят нетронутыми, стгладкими и белыми песчаными берегами. Этот район также известен своими богатыми морскими ресурсами, красочными и разнообразными коралловыми рифами, разбросанными по островам. Наряду с различными видами рыб и водорослей, это идеальное место для тех, кто любит заниматься дайвингом и восхищаться красотой океана.Поскольку остров неизменно входит в число самых популярных природных достопримечательностей - это объясняет, почему Фукуок всегда заставляет многие другие направления «завидовать».Одновременно с объявлением Travel Leisure, сеть данных Rankify Korea в Южной Корее - главном рынке для отправки посетителей во Вьетнам - недавно показала 10 лучших зарубежных направлений, которые выбирают корейские путешественники. Примечательно, что Фукуок занял первое место, обогнав Нячанг (Вьетнам) и Токио (Япония). Остров Фукуок, ранее отмеченный премией World Travel Awards, был признан лучшим природным пляжным и островным направлением в мире.Отвечая на вопрос о том, планирует ли авиакомпания увеличить количество рейсов на Фукуок во второй половине года, Ким Ке Ен, исполнительный директор Korean Air во Вьетнаме, отметил привлекательность острова: «Помимо нетронутой природы, Фукуок привлекает своими роскошными отелями, самой длинной в мире трехпроводной канатной дорогой, пересекающей море, захватывающим тематическим парком и потрясающими архитектурными сооружениями в европейском стиле. Корейским туристам нравится делать здесь фотографии для публикации в социальных сетях, и именно поэтому они так обожают это место. Другими словами, Фукуок — это место, где можно и расслабиться, и насладиться разными впечатлениями одновременно».В последние годы Фукуок постепенно превратился в настоящий «курортный рай» благодаря притоку многочисленных всемирно известных брендов роскошных курортов. Первым упоминанием о Фукуоке в мировых средствах массовой информации должен стать стандартный 5-звездочный отель JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay компании Sun Group, управляемый Marriott International. Этот курорт успешно привлекает высококлассных клиентов со всего мира, в том числе индийского миллиардера Каабию Гревала, который выбрал это место для своего роскошного 7-дневного свадебного торжества.Благодаря успеху Marriott International южная часть острова также привлекла внимание многих брендов класса люкс, таких как Accor, Rosewood Hotels и Hilton, которые открыли свои «превосходные» курорты на пляже Кем, мысе Онгдой и в Sunset Town.Стремясь стать «новым направлением в мире», Фукуок инвестирует в серию «захватывающих» впечатлений, чтобы стать более привлекательным и разнообразным для приезжающих туристов. Примером может служить Sunset Town - развлекательный комплекс с крупнейшим общим объемом инвестиций во Вьетнаме в размере до 4 трлн донгов, предлагающий посетителям развлечения днем и ночью круглый год, 365 дней в году. В число достопримечательностей входят «Мост поцелуев» - культовое сооружение, получившее высокую оценку CNN, «Поцелуй моря» - мультимедийное шоу мирового уровня, «VUI-Fest Bazaar» - первый ночной рынок на побережье Вьетнама и «А Ои» - вьетнамский кукольный театр. Отсюда посетители также могут легко добраться до острова Хонтхом по самой длинной в мире трехпроводной морской канатной дороге, ведущей в увлекательный мир Sun World Hon Thom.