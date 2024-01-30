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Остров Фукуок представляет «Поцелуй моря» - крупнейшее мультимедийное шоу на воде в мире
Как раз к праздничному сезону Sun Group представила мультимедийное шоу «Поцелуй моря», которое еще больше усиливает привлекательность Sunset Town на южном побережье Фукуока, где находятся самые захватывающие пляжи острова.
Шоу является «детищем» ECA2, французской производственной компании, которая занимается созданием зрелищных мультимедийных шоу. За последние 30 лет компания ECA2 успешно разработала более 60 специальных шоу в 17 странах по всему миру, в том числе и такие меняющие жизнь шоу, как «Крылья времени» в Сингапуре, которое ежегодно привлекает более миллиона посетителей, и «Фонтан мечты», ставший одной из крупнейших достопримечательностей горы Вуйи в Китае.
Благодаря многомиллионным инвестициям «Поцелуй моря» оснащен передовыми технологиями эпического масштаба. Экран с морской водой площадью 1 000 квадратных метров делает его самым большим в мире морским театром. Сцена также оснащена тремя последовательными проекционными куполами и использует 300 устройств для создания разнообразных спецэффектов, включая освещение, огонь, воду, лазер и пиротехнику.
Джули Кугурно, вице-президент по операциям ECA2, отметила: «Теперь это одно из крупнейших в мире мультимедийных шоу под открытым небом, в котором задействована самая большой в мире экран с морской водой, современные технологии и артисты из разных стран. Все это подарит зрителям незабываемые мультисенсорные ощущения и обеспечит острову Фукуок великолепное зрелище».
Жан-Кристоф Канизарес, генеральный директор компании ECA2, подтвердил, что это шоу особенное и понравится всем: «Шоу «Поцелуй моря» - единственное в своем роде. Это наша последняя разработка и самая крупная на сегодняшний день. Если рассматривать его как мультимедийное шоу, интегрирующее актерский состав в таком масштабе, то оно первое в своём роде и мы еще ничего не делали в таком масштабе. У нас есть актеры, костюмы, фейерверки повсюду…вам должно это понравиться».
Аттракцион на века
С момента своего открытия «Поцелуй моря» быстро стал одним из самых обсуждаемых шоу под открытым небом в Азии, покоряя зрителей всех возрастов ослепительным сочетанием технологий и артистизма. Купола, экран с морской водой и водная сцена создают эффект погружения, стирая границы между шоу и зрителями. Каждый зритель становится персонажем, отправляющимся в космическое приключение, одновременно романтическое и захватывающее. Зрители могут почувствовать тепло лавы при извержении вулкана и ликовать, когда герои одержат победу над злом на фоне ночного неба, наполненного ослепительными фейерверками.
В то время как передовые технологии обеспечивают впечатляющие спецэффекты, артисты усиливают эмоциональный эффект. Одетые в светящиеся костюмы и использующие ряд красочных реквизитов, 60 артистов со всего мира неожиданно выходят на сцену с морской водой, чтобы исполнить множество захватывающих трюков. На протяжении пяти представлений артисты меняют костюмы, а хореография претерпевает различные трансформации. Зрители будут заворожены, наблюдая за неземными движениями планет в галактике или более напряженными и драматичными моментами, когда зло дает о себе знать!
«Поцелуй моря» - это уникальное сочетание мультимедийных спецэффектов и художественных постановок. Каждая сцена тщательно проработана с использованием характерных элементов, включающих вариации пространства, музыки и эффектов», - говорит Шарлин Мунье, креативный директор ECA2. «Концепция шоу отправляет вас в путешествие по различным измерениям, сочетая поэтическое очарование, романтическую историю любви и, конечно же, насыщенные действиями сцены, которые приводят к захватывающей кульминации, после которой зрители становятся свидетелями счастливого финала».
Уникальное сочетание фантазии
«Поцелуй моря» рассказывает историю любви между юношей из Фукуока и девушкой из далекой галактики, которая таинственным образом попадает на Землю через Черную дыру. В сказке о любви, единстве и чудесах наши главные герои должны победить надвигающуюся тьму, угрожающую Земле и всей галактике.
Эта уникальная театральная концепция также воспевает культурные нюансы Вьетнама через спецэффекты и повествование. В самом деле, остроглазые зрители заметят, что имена и изображения персонажей основаны на теории пяти элементов - Металла, Дерева, Воды, Огня и Земли. Например, элемент Земли представляет собой ярко выраженную сущность Фукуока. Традиционное искусство вьетнамского кукольного театра также было искусно вплетено в дизайн персонажей, а декорации вдохновлены прибрежными районами Вьетнама.
Помимо восхваления вечной любви, «Поцелуй моря» несет в себе мощный посыл, подчеркивая нашу ответственность за сохранение природы и защиту диких животных от угрозы исчезновения. Зрители смогут познакомиться с такими персонажами, как фукуокский риджбек - уникальный вид собак, встречающийся только на острове, и дюгонь - морское млекопитающее, которое в настоящее время находится под угрозой исчезновения.
И последнее, но не менее важное: кульминацией каждого шоу является фейерверк, благодаря которому зрители всегда будут уходить с широкими улыбками на лицах! Неудивительно, что «Поцелуй моря» был признан самым популярным шоу на открытом воздухе в мире и новой сенсацией острова Фукуока.