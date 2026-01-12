Остров Фукуи вошёл в число лучших туристических направлений Юго-Восточной Азии на 2026 год

Остров Фукуи в провинции Ламдонг был выбран тайской газетой Khaosod в числе 10 обязательных к посещению туристических направлений Юго-Восточной Азии на 2026 год и получил высокую оценку за первозданную природу и «кинематографическую красоту».

Уголок острова Фукуи. (Фото: vnexpress.net)

«Бангкок возвращается, Бали переполнен, а Вьетнам становится вирусным. Вступая в 2026 год, главный вопрос заключается в том, где ещё можно по-настоящему услышать собственные мысли», написало издание.

Игнорируя неоновые огни Орчард-роуд в Сингапуре и селфи-палки в Ангкор-Вате в Камбодже, 5 января тайская газета Khaosod опубликовала список из 10 редких направлений, так называемых «тихих уголков», которые остаются нетронутыми, труднодоступными и сохраняют аутентичную атмосферу стран АСЕАН.

Khaosod выделяет остров Фукуи за его первозданное очарование, продуваемые ветрами пейзажи и открытую, словно сошедшую с открытки, красоту.

«Пока все устремляются на Фукуок, истинные искатели островов садятся на паром из Фантхиета на Фукуи. Это суровый вулканический ландшафт с изумрудными водами и полным отсутствием массового туризма. Здесь чувствуешь себя так, словно на побережье Вьетнама 30 лет назад», отмечает газета.

Размещение на острове Фукуи в основном ограничивается гостевыми домами и хоумстеями, поскольку крупные отели и курорты здесь встречаются редко. Суровый рельеф, сформированный вулканическими остатками, окружён изумрудными водами и по-прежнему остаётся свободным от массового туризма.

Фукуи, также известный как Кулаотху, расположен примерно в 120 км к юго-востоку от Фантхиета и занимает площадь около 18 кв. км. Помимо главного острова, в состав архипелага входят небольшие островки, такие как Хончань, Хондо, Хондакао и Хонхай.

На острове круглый год держится прохладный и свежий климат. Лучшим временем для посещения Фукуи считается период с декабря по июнь, поскольку сезон штормов обычно приходится на сентябрь–ноябрь. Весной и летом море спокойное и прозрачное, дуют мягкие ветры, что облегчает поездки к расположенным поблизости небольшим островкам.

Помимо Фукуи, в список, опубликованный газетой Khaosod, вошли и другие малоизвестные направления Юго-Восточной Азии, в том числе Улу-Тембуронг в Брунее, Нонгкьяу в Лаосе, Ромблон на Филиппинах, Дой-Мае-Салонг в Таиланде, Ко-Тонсай (Остров Кролика) в Камбодже, Букит-Лаванг и остров Сумба в Индонезии, Ипох в Малайзии, а также архипелаг Мергуи в Мьянме.