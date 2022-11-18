Остров воспоминаний Хойана получил мировую награду

Остров воспоминаний Хойана- комплекс туризма, художественных представлений, развлечений, курортов и спа-центров посреди реки Тхубон - был назван ведущим мировым развлекательным направлением 2022 года на церемонии вручения наград World Travel Awards в Омане.

Представитель комплекса сообщил, что церемония награждения состоялась 11 ноября, а за сертификат ведущего мирового развлекательного направления проголосовали избиратели 29-й ежегодной премии World Travel Awards.

Комплекс, который является первым и единственным совместным художественным представлением и курортом в Хойане, признанном ЮНЕСКО объектом всемирного наследия, и туристическим центром в центральном Вьетнаме, был спроектирован как «зеленый» объект для местных и иностранных туристов.

Здесь также проходил Ky Uc Hoi An (Воспоминания Хойана) - 60-минутное шоу, посвященное 400-летней истории и развитию Хойана во времена государства Дай Вьет (Великий Вьетнам) в XV-XVIII веках - под открытым небом на воздушной сцене посреди реки Тхубон.

Шоу, которое проводилось в течение 500 ночей с момента его дебюта в 2018 году, включает выступление 500 артистов, что делает его удивительным местом развлечений в Хойане после ночи фонарей в старом квартале.

Художественное представление демонстрирует повседневную жизнь людей в Хойане, включая торговлю шелком, производство керамики, фольклорные представления, оживленную торговлю и культуру японцев, китайцев и европейцев во время визитов торговых судов в торговый порт Хойан в XIV веке.

Шоу было признано ведущим историческим зрелищем на церемонии вручения награды Best Hotels-Resorts Awards от Wanderlust Tips в Республике Корея и было выбрано для показа на Таймс-сквер в Нью-Йорке в США в марте 2019 года.