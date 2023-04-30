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НОВОСТИ

Осталось почти 1,2 млн. га неиспользуемых земель по всей стране

Министерство природных ресурсов и окружающей среды издало Решение № 719/QĐ-BTNM об утверждении и обнародовании результатов статистики площади земель в 2021 году (по состоянию на 31 декабря 2021 года). Из них почти 1,2 млн га относятся к группе неиспользуемой земли. Министерство природных ресурсов и окружающей среды издало Решение № 719/QĐ-BTNM об утверждении и обнародовании результатов статистики площади земель в 2021 году (по состоянию на 31 декабря 2021 года). Из них почти 1,2 млн га относятся к группе неиспользуемой земли.

По результатам статистики площади земель всей страны в 2021 году общая природная площадь страны составляет 33.134.480 га.

Из которых площадь сельскохозяйственной группы земель составляет 27.994.319 га; площадь группы земель несельскохозяйственного назначения - 3.949.158 га, в группе земель несельскохозяйственного назначения земля жилого назначения имеет площадь 759.545 га, из них земель жилого назначения в сельской местности 564.451 га, земель жилого назначения в городской местности имеет площадь 195.094 га; площадь неиспользуемой земельной группы - 1.191.003 га.

Статистические данные о площади земель в 2021 году используются единообразно по всей стране.

Министерство природных ресурсов и окружающей среды предлагает народным комитетам провинций и городов центрального подчинения направить гласность и предоставить результаты местной статистики земельной площади в 2021 году для организаций и физических лиц, чтобы используются единообразно по всей стране в соответствии с нормативными актами.

Статистические данные о земельных площадях в 2021 году должны регулярно проверяться и пересматриваться, чтобы обновлять и корректировать изменения в результатах земельной статистики в 2022 году.

Статистические данные о земельных площадях составляются и представляются в программном обеспечении по земельной статистике и инвентаризации (TK-Online и TK-Desktop) Министерства природных ресурсов и окружающей среды.

ИЖВ/ВИА

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