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НОВОСТИ

Остается достаточно возможностей для инвестиций в систему высокоскоростных железных дорог Вьетнама

По мнению Министерства транспорта, инвестиционный потенциал системы высокоскоростных железных дорог во Вьетнаме огромен.

 

Будущая высокоскоростная железнодорожная линия Север-Юг, как ожидается, внесет 1 процентный пункт в ежегодный рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны в период 2025-2037 годов, говорится в докладе министерства и Главного статистического управления.

Также прогнозируется, что к 2050 году общий спрос на железнодорожные пассажирские перевозки составит около 120 миллионов пользователей в год, а на грузовые перевозки - около 18 миллионов тонн в год.
Ла Нгок Куэ, бывший заместитель министра транспорта, предложил развивать высокоскоростные железнодорожные перевозки грузов с целью сокращения логистических расходов и установления связи с международными железнодорожными системами.

По словам Ла Нгок Куэ, проект высокоскоростных поездов, учитывая его конкурентные преимущества перед внутренними водными и морскими путями, предоставляет железнодорожной отрасли огромные возможности для увеличения дальних грузоперевозок и повышения экономической конкурентоспособности страны. На недавнем втором заседании руководящего комитета по высокоскоростной железнодорожной магистрали Север-Юг и ключевым проектам национальных железных дорог заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха подтвердил, что инвестиции в магистраль создадут стимул для социально-экономического развития и обеспечат национальную оборону и безопасность.

Промышленно развитые и модернизированные страны должны инвестировать в высокоскоростные железные дороги, чтобы снизить логистические издержки и повысить конкурентоспособность экономики, подчеркнул Чан Хонг Ха.
Он попросил Министерство транспорта всесторонне оценить такие факторы, как технологии, техника, безопасность, организация перевозок и пропускная способность на оси Север - Юг, включая как высокоскоростные железные дороги, так и существующие железные дороги с шириной колеи 1000 мм; технико-экономические возможности, планы по мобилизации капитала и финансово-экономическую эффективность, чтобы выбрать оптимальный сценарий развития высокоскоростных железных дорог.

Согласно национальному генеральному плану на период 2021-2030 гг. с перспективой до 2050 г. и плану железнодорожной сети на период 2021-2030 гг. с перспективой до 2050 г., железная дорога двойной колеи 1 435 мм будет иметь протяженность около 1 545 км и пройдет через 20 городов и провинций, включая Ханой, Дананг и Хошимин. Она будет начинаться на станции Нгокхой в Ханое и заканчиваться на станции Тхутхием в Хошимине.

Из общего объема инвестиций около 2 миллиардов долларов США будет выделено на расчистку территории, 31,58 миллиарда долларов США - на строительство и 15 миллиардов долларов США - на оборудование.

Проект предполагается реализовать в два этапа: на первом этапе будут построены два участка - Ханой-Винь и Нячанг-Хошимин с предполагаемым объемом инвестиций 24,72 миллиарда долларов США и завершением строительства в 2032 году. На втором этапе будет построен участок Винь - Нячанг с объемом инвестиций около 34 миллиардов долларов США, который будет завершен к 2050 году.

ВИА/ИЖВ

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