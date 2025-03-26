НОВОСТИ
Особые отношения между Вьетнамом и Лаосом постоянно развиваются и углубляются
Посол Нгуен Минь Там отметил, что в настоящее время в мире и регионе происходят координальные изменения, оказывающие влияние на отношения между двумя странами. В связи с этим в предстоящий период, для успешного осуществления процесса обновления в каждой стране и выполнения резолюций съездов партий, две партии, два государства и народы Вьетнама и Лаоса должны продолжать подчеркивать важность и стратегическое значение великих, дружественных, особо солидарных и всесторонних отношений между Вьетнамом и Лаосом в новых условиях, строго придерживаясь принципов, согласованных двумя партиями и государствами.
Обе стороны договорились и дальше активно продвигать всеобъемлющее сотрудничество между Вьетнамом и Лаосом, опираясь на принципы независимости, самостоятельности, самодостаточности, а также равноправного и взаимовыгодного партнерства, разумно сочетая особый характер вьетнамо-лаосских отношений с международной практикой, во имя процветания каждой страны, мира, стабильности, сотрудничества и развития в Юго-Восточной Азии и во всем мире.
Сотрудничество между двумя партиями и двумя государствами должно сосредоточиться на следующих направлениях:
Во-первых, продолжать углублять политические отношения, укреплять взаимное доверие и сплоченность, делая их ключевым ориентиром для всего комплекса двусторонних связей; обе стороны будут тесно координировать свои действия по стратегическим вопросам, связанным с безопасностью и развитием каждой страны.
Во-вторых, укреплять и прочно закреплять общее понимание двух партий о стратегической важности особых вьетнамо-лаосских отношений, рассматривая их как жизненно важный фактор для процесса обновления, строительства и защиты Отечества каждой страны
В-третьих, регулярно проводить работу по политическому и идеологическому воспитанию через культурные обмены и народную дипломатию, чтобы вся партия, весь народ, особенно молодое поколение обеих стран, глубоко осознавали значение и необходимость укрепления традиционной дружбы и особой солидарности между двумя партиями и государствами.
В-четвертых, активизировать обмен теоретическими и практическими знаниями, а также опытом в области партийного строительства, формирования политической системы, государственного управления, социально-экономического развития и международной интеграции по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Усилить сотрудничество в подготовке кадров, включая обучение партийных, государственных и общественных работников на всех уровнях – от центрального до местного.
В-пятых, усилить руководство и стратегическое ориентирование сотрудничества между двумя странами в таких сферах, как экономика, культура, образование и подготовка кадров, оборона, безопасность и внешняя политика. В частности, экономическое сотрудничество должно совершить качественный прорыв путем усиления интеграции двух экономик в таких аспектах, как институциональная база, транспортная инфраструктура, финансы и банковский сектор, электроэнергетика, телекоммуникации и туризм. Оборонно-стратегическое сотрудничество остается ключевым столпом, тогда как взаимодействие в сферах культуры, образования, науки и техники служит фундаментом и связующим элементом, обеспечивающим устойчивость двусторонних отношений.
Обе стороны активно и эффективно реализуют Стратегическое соглашение о сотрудничестве между Вьетнамом и Лаосом на 2021–2030 годы, а также ежегодные планы сотрудничества между правительствами двух стран.
В-шестых, расширять обмен делегациями между отраслями, уровнями власти, общественными организациями и местными органами двух стран, особенно между приграничными провинциями, с целью укрепления взаимопонимания, обмена информацией и опытом, а также содействия сотрудничеству и взаимопомощи в целях общего развития.