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НОВОСТИ

Особые механизмы привлечения учёных и экспертов в сфере международной интеграции

Правительство Вьетнама издало Постановление № 258/2026/NĐ-CP от 30 июня 2026 года, подробно регламентирующее ряд положений о механизмах и политике использования кадрового потенциала для повышения эффективности международной интеграции в соответствии с Резолюцией Национального собрания № 250/2025/QH15.
  Учёные и эксперты в области международной интеграции могут получать ежемесячную надбавку в размере 300 % должностного оклада. Фото: Вьетнам+  
Постановление конкретизирует положения статей 19, 21, 22, 23 и 24 Резолюции Национального собрания № 250/2025/QH15 от 10 декабря 2025 года «О некоторых специальных механизмах и политике, направленных на повышение эффективности международной интеграции».

Действие Постановления распространяется на государственных служащих, работников государственных учреждений, офицеров вооружённых сил, сотрудников, непосредственно занимающихся внешнеполитической деятельностью и международной интеграцией, учёных и экспертов в сфере международной интеграции, а также специализированные образовательные учреждения, осуществляющие подготовку кадров в данной области.

Учёные и эксперты могут получать ежемесячную надбавку в размере 300 % должностного оклада

Постановлением предусмотрены специальные механизмы привлечения и использования учёных и экспертов по вопросам международной интеграции для осуществления внешнеполитической деятельности и международной интеграции в приоритетных, ключевых и стратегически важных для государства направлениях.

Учёные и эксперты, указанные в пункте 2, а также подпунктах «a», «b» и «d» пункта 3 соответствующих положений, если они находятся в трудоспособном возрасте и изъявляют желание работать на постоянной основе в государственных органах и организациях, непосредственно и регулярно осуществляющих деятельность в сфере внешних связей и международной интеграции, могут быть приняты на государственную службу или в государственные учреждения в соответствии с действующим законодательством. При этом им предоставляется ежемесячная надбавка в размере 300 % должностного оклада, исчисляемого исходя из действующего коэффициента заработной платы, а также иные льготы, предусмотренные законодательством.

Учёные и эксперты, относящиеся к категориям, указанным в пункте 2 и подпунктах «a», «b», «c» и «d» пункта 3, которые уже достигли пенсионного возраста либо находятся в трудоспособном возрасте, но не желают поступать на государственную службу, при наличии потребности со стороны соответствующих органов и организаций могут привлекаться на основании трудового договора для выполнения функций государственных служащих либо договора подряда в соответствии с законодательством.

Иностранные граждане – учёные и эксперты в области международной интеграции – получают приоритетное право на участие в образовательной деятельности, программах повышения квалификации, научных исследованиях, а также в реализации международных программ сотрудничества, подготовки кадров и академических исследований. Их участие осуществляется на основании трудового договора с оплатой труда по взаимному соглашению сторон и предоставлением иных предусмотренных законодательством гарантий.

В случае необходимости и при согласии непосредственного органа управления учёные и эксперты министерств, ведомств и народных комитетов провинций могут быть направлены Министерством иностранных дел для участия в обеспечении внешнеполитических и интеграционных мероприятий Партии и Государства, проводимых под руководством или координацией МИД, а также привлекаться к образовательной и преподавательской деятельности в сфере внешней политики и международной интеграции.

Дипломатическая академия станет ведущим национальным центром подготовки кадров

Статья 5 Постановления определяет основные направления развития Дипломатической академии МИД как специализированного высшего учебного заведения национального значения, которому отводится ведущая роль в подготовке и повышении квалификации кадров в области внешней политики и международной интеграции, проведении стратегических исследований и развитии академической дипломатии в системе образовательных учреждений страны.

Дипломатическая академия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, а также выполняет следующие задачи: разрабатывает и представляет на утверждение МИД программы подготовки и повышения квалификации для государственных служащих, работников государственных учреждений, лиц, постоянно осуществляющих внешнеполитическую деятельность и международную интеграцию, а также кандидатов для работы в международных организациях; осуществляет мониторинг, контроль, оценку и обобщение результатов выполнения образовательных программ и представляет периодические или внеочередные доклады компетентным органам.

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. Вместе с тем положения о ежемесячной поддержке сотрудников, непосредственно занимающихся внешнеполитической деятельностью и международной интеграцией, а также учёных, экспертов и специалистов, свободно владеющих редкими иностранными языками, распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года – даты вступления в силу Резолюции Национального собрания № 250/2025/QH15.

ИЖВ/ВИА

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