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Особая художественная программа в честь журналистской профессии

Вечером 20 июня в Ханойском оперном театре состоялась особая художественная программа, посвящённая 100-летию со дня основания Революционной прессы Вьетнама (21 июня 1925 г. – 21 июня 2025 г.) под названием «Навсегда с верным сердцем и острым пером».
  Один из художественных номеров программы. Фото: ВИА  
Это масштабное культурное событие было организовано в знак признательности и уважения к огромному вкладу революционной прессы — передового отряда на идеологическом и культурном фронте партии — на протяжении всего столетия.

Выступая на церемонии открытия, министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг отметил ведущую роль вьетнамской прессы: «Идти впереди — прокладывать путь, идти вместе — реализовывать, идти следом — подводить итоги».

По его словам, 100-летняя веха революционной прессы является надёжной опорой и трамплином для выхода на новый путь — более глубокий, творческий, профессиональный, современный и гуманистичный.

Особая художественная программа поставлена масштабно и профессионально, построена из 4 последовательных частей, отражающих насыщенное столетнее путешествие вьетнамской революционной прессы — полное испытаний, но также и озарённое ярким светом славы.

От исторического 1925 года, когда вышел первый номер газеты Тханьниен (Молодёжь), основанной лидером Нгуен Ай Куоком, революционная журналистика всегда шла впереди, отражала дыхание эпохи, шаг за шагом сопровождала народ на каждом повороте истории.

Каждая часть и каждый номер программы стали живыми страницами летописи — от первых шагов революционного движения и сводок из партизанских лагерей под бомбами до репортажей мирного времени о строительстве и защите страны в период обновления. С пером и листом бумаги журналисты неустанно запечатлевали правду.

На сцене выступили именитые артисты, художественные коллективы и хор Театра современного искусства Вьетнама. Глубокие мелодии, в сочетании с историческими видеоматериалами и современными визуальными эффектами, создали атмосферу, одновременно торжественную, трогательную и пронизанную духом эпохи.

Это был не просто концерт, а мощное подтверждение важной роли революционной журналистики за 100 лет пути вместе с нацией. Одновременно он вновь зажёг вдохновляющий огонь патриотизма, гордости, идеалов и ответственности каждого журналиста в новой эпохе.

ИЖВ/ВИА

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