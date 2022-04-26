Особая солидарность Лаоса и Вьетнама - бесценное наследие

Многие крупные лаосские газеты, такие как Pasaxon, Pathetlao Daily, публиковали статьи, восхваляющие великую дружбу, особую солидарность и всестороннее сотрудничество между Лаосом и Вьетнамом. Фото: ВИА

В статье под названием «Особая солидарность между Лаосом и Вьетнамом является бесценным наследием» газета отмечает, что эти ценные отношения являются наследием, которое обе страны берегут и сохраняют.

Традиционная дружба, особая солидарность и всестороннее двустороннее сотрудничество культивировались поколениями руководителей партий, государств и народов двух стран.

Президенты Вьетнама Хо Ши Мин и Лаоса Кайсон Фомвихан и Суфанувонг укрепили те особые узы солидарности, которые еще больше укрепились в трудных обстоятельствах, когда Лаос и Вьетнам объединили свои силы для борьбы со своими врагами.

Помимо поддержки друг друга в революционной борьбе, отношения сотрудничества между двумя народами углубились и расширились после того, как две страны официально подписали Договор о дружбе и сотрудничестве 18 июля 1977 года.

Изгнав иностранных захватчиков со своих территорий, Лаос и Вьетнам продолжают вместе преодолевать трудности и двигаться вперед, сохраняя гармоничные отношения и взаимовыгодное сотрудничество.

Когда в 1986 году две партии и государства начали проводить свою политику обновления, обе стороны согласовали направления в этом отношении.

На фоне быстро меняющейся региональной и глобальной ситуации Лаос и Вьетнам выработали механизм тесного сотрудничества для обеспечения взаимной выгоды, основанной на уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности друг друга.

Обе страны поддерживают регулярные контакты между высшим руководством партии, государства и Национального собрания посредством визитов, официальных дружественных и рабочих обменов.

Эта особая солидарность и добрые отношения рассматриваются как пример взаимовыгодных двусторонних отношений. По этой причине обе страны продолжают укреплять это традиционное товарищество, которое растет не только сегодня, завтра, но и в будущем.



