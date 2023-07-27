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Особая и священная задача – поиск, сбор и идентификация останков павших фронтовиков
Поиск и сбор останков павших фронтовиков осуществлялся партией, государством, партийными комитетами, местными органами власти, воинскими подразделениями, заинтересованными в руководстве, командывании и развертывании с самого начала, даже в годы войны, и продолжает проводиться с высочайшей политической решимостью и ответственностью по сей день.
За последние 10 лет были собраны останки почти 20.000 павших фронтовиков
Возможно, самой большой болью и потерей для многих семей, переживающих войну, является получение информации о отце, муже, сыне, брате, младшем брате через «Свидетельство о смерти».
У скольких матерей, отцов, детей, братьев, младших братьев, родственничков есть только одно желание - найти родственников, погибших на войне.
Глубоко усвоить мораль «Пьешь воду, помни об источнике» и «Воздай должное за благодеяние и помощь», партия, государство, министерства и соответствующие ведомства на раннем этапе провели работу по поиску, сбору и идентификации останков павших фронтовиков, о которых отсутствует информация.
Национальный руководящий комитет по поиску, сбору и идентификации останков павших фронтовиков (именуемый руководящим комитетом 515) был создан для реализации проекта по поиску, сбору останков павших фронтовиков (проект 1237) и проект по идентификации останков павших фронтовиков, о которых отсутствует информация (проект 150).
Кроме того, работа по пропаганде для повышения осведомленности, ответственности всех уровней, сектров и классов населения за поиск и сбор останков павших фронтовиков была активизированна и достигла практических результатов. А также мобилизация организаций и частных лиц в стране и за рубежом с целью предоставления информации о павших фронтовиках, могилах павших фронтовиков, поддержки и координации участия в поиске и сборе останков павших фронтовиков.
Консультативные, руководящие и специализированные агентства всех уровней, а также специализированные силы армии, занимающиеся поиском и сбором останков павших фронтовиков, регулярно усовершенствует, отвечают поставленным требованиям и задачам.
Расширяется международное сотрудничество в целях предоставления информации, обмена опытом и координации участия в поиске и сборе останков павших фронтовиков.
Одновременно с поиском товарищей по всей стране, был также активизирован поиск и сбор останков вьетнамских солдат-добровольцев и рядовых солдат, погибших в соседних странах Лаоса и Камбоджи. Для выполнения задачи по поиску и сбору останков вьетнамских добровольцев, погибших в Лаосе и Камбодже, команды по сбору: К51 (Военное командование провинции Даклак), К52 (Военное командование провинции Жалай), К53 (Военное командование провинции Контум) каждый год в засушливое время года, с конца октября по ноябрь они отправляются на священную задачу.
В результате этих постоянных, неустанных усилий сотни тысяч семей встретили своих родственников, вернувшихся после десятилетий мучительных поисков. Согласно статистике, со времен войны против Соединенных Штатов для спасения страны (с 1975 по 1992 год), Вьетнам собрал останки 767.000 павших фронтовиков.
Для дальнейшего продвижения работы «Воздай должное за благодеяние и помощь», Политбюро издало директиву № 24-CT/TW от 15 мая 2013 года о продолжении содействия поиску и сбору останков павших фронтовиков; Решение Премьер-министра № 515/QD-TTg от 10 мая 2018 года о усовершенствовании Национального руководящего комитета по поиску, сбору и идентификации останков павших фронтовиков; Решение премьер-министра № 1515/QD-TTg от 14 декабря 2021 года о плане поиска, сборе останков павших фронтовиков и идентификации останков павших фронтовиков, о которых отсутствует информация, до 2030 года и последующих лет.
Согласно результатам, с 2013 по 2022 год в стране нашли 19 357 павших фронтовиков (в стране 9 533 павшего фронтовика, в Лаосе - 3 062, в Камбодже - 6 762). В период с 2017 по декабрь 2022 года по всей стране были проведены поиски останков 9.793 павших фронтовиков.
Министерство труда, инвалидов войны и социального обеспечения получило 217 образцов останков павших фронтовиков и биологических образцов родственников павших фронтовиков, проанализировало ДНК 23.355 образцов, хранящихся в центре проверки ДНК; идентифицировало останки павших фронтовиков, информация о которых отсутствует в 4.134 случаях.
Министерство обороны передало более 843 000 записей о павших фронтовиках; Министерство труда, инвалидов войны и социального обеспечения передало почти 1. 200 .000 записей о мучениках, более 300 000 записей о мучениках Министерству информации и коммуникаций для создания национальной базы данных о павших фронтовиках.
Населенные пункты по всей стране, в целом, завершили работу по обследованию территории, в некоторых населенных пунктах была создана карта поиска, на которой собраны останки павших фронтовиков на 3 уровнях (общины, уезды, провинции). Кроме того, местные подразделения управляют своей территорией, соблюдают правительственные правила о поиске и сборе останков павших фронтовиков и идентификации останков павших фронтовиков, о которых отсутствует информация. В то же время, хорошо организуют мероприятия по приему, передаче, отслеживанию и захоронению останков павших фронтовиков, а также раскрытию и оплате результатов идентификации останков павших фронтовиков, о которых не хватало информации...
Результаты продолжают подтверждать и наглядно демонстрируют политическую решимость, преданность всей партии, всего народа, всей армии поиску, сбору, идентификации останков павших фронтовиков.
Усилия по ускорению поиска, сбору и идентификации останков павших фронтовиков
Несмотря на многочисленные усилия, работа по поиску, сбору и идентификации останков павших фронтовиков из-за недостатка информации сталкивается с многими трудностями, например: количество останков павших фронтовиков, требующих поиска, сбора и недостатка информации довольно велико, в то время как информация о павших фронтовиках и могилах павших фронтовиков невелика, точность невысока...
Кроме того, поиск и сбору останков павших фронтовиков, добровольцев и других вьетнамских участников войны, принесенных в жертву на земле Лаоса и Камбоджи, также является трудным. Несмотря на то, что вьетнамская армия оснащена довольно большим количеством современных транспортных средств и станков, но на самом деле ей все еще приходится маршировать и копать вручную.
Из-за суровых климатических условий, сложного рельефа, множества рек и ручьев, в основном густых лесов, скалистых гор - павшие фронтовики разбросаны далеко от жилых районов, их трудно обнаружить, у большинства нет схемы захоронения, следы для определения местонахождения захоронения практически больше недоступны, источники собирают данные с невысокой точностью... В сухой сезон в Лаосе и Камбодже средняя температура 38-40 градусов по Цельсию, а в сезон дождей идут проливные дожди, образуются внезапные и сильные паводки.
Между тем, осталось найти и собрать около 180 тыс. останков погибших фронтовиков и 300 тыс. фронтовиков, которые не были идентифицированы. Поэтому поиск и идентификация останков фронтовиков, погибших при исполнении служебного долга, по ожиданиям родственников фронтовиков, погибших при исполнении служебного долга, - это гонка со временем. Это связано с тем, что сохранить останки погибших фронтовиков в течение 40-50 лет крайне сложно.
В настоящее время для поиска, сбора и идентификации останков погибших фронтовиков используются методы ДНК, однако для оценки и сравнения ДНК необходимо сначала взять образцы у останков и родственников семьи павших фронтовиков. Однако у многих погибших фронтовиков при раскопках не могут взять образцы, потому что их кости очистились, или же есть образцы павших фронтовиков еще есть, но родственников уже нет, поэтому такие останки оставляют…
Хотя задача поиска, сбора и идентификации останков павших фронтовиков, о которых отсутствует информация, чрезвычайно сложна, но партия, государство, соответствующие министерства и ведомства по-прежнему стремятся продолжать сосредотачиваться на ускорении поисковых мероприятий, сборе останков павших фронтовиков. Хорошо проводить осмотр, проверку, заключение, обеспечивая строгость и аккуратность, особенно в местах массовых захоронений, в процессе организации поиска и сбора останков павших фронтовиков; Строго управлять своей территорией, чтобы не допустить негативных явлений при проведении поисков, сборе останков павших фронтовиков, о которых отсутствует информация; Эффективно осуществлять идентификацию останков павших фронтовиков при недостатке информации, особенно методом доказательной медицины. Организовывать тесную координацию между силами, строго следовать за процедурой, обеспечивать объективность и честность для эффективной и точной проверки и заключения информации о павших фронтовиках и могилах павших фронтовиках.
Кроме того, руководящий комитет всех уровней также организует внедрение синхронных, радикальных, гибких, творческих решений для скорейшего завершения проверки, выполнения дела, списка павших фронтовиках; определения района, сбора останков павших фронтовиках; создания национальной базы данных о павших фронтовиках, могилах павших фронтовиках.
Укреплять применение новых технологий, сочетающих информационные технологии и биотехнологии; продвигать инициативы по сбору и получению информации для поиска, сбору останков павших фронтовиках и идентификации пропавших останков павших фронтовиков.
Со всей ответственностью и благодарностью к тем, кто погиб за страну, поиск, сбор и идентификация останков пропавших без вести павших фронтовиков по-прежнему продвигаются быстро, оправдывая ожидания родственников семей павших фронтовиков.