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Особая дружба между Вьетнамом и Кубой cлужит примером для подражания другим странам
Фундамент хороших отношений между двумя народами был заложен национальным героем Кубы Хосе Марти, президентом Вьетнама Хо Ши Мином и президентом Кубы Фиделем Кастро. А после эти отношения постоянно взращивались поколениями кубинских и вьетнамских лидеров.
50 лет назад, в середине сентября 1973 года, когда Вьетнам все еще боролся за национальное воссоединение, главнокомандующий Фидель Кастро – герой Кубы, приехал во Вьетнам, в огневую зону Куангчи с желанием воочию стать свидетелем ожесточенного боя и героической борьбы вьетнамского народа, встретиться с соотечественниками и воинами Юга.
Исторический визит президента Фиделя Кастро, первого и единственного главы иностранного государства, посетившего освобожденные районы Южного Вьетнама, стал символом верной, братской дружбы и солидарности между двумя народами.
Солидарность Кубы с вьетнамским народом очень ярко выражена в бессмертных словах Главнокомандующего Фиделя Кастро: «Ради Вьетнама Куба готова пролить свою кровь». В свою очередь президент Хо Ши Мин подтвердил: «Вьетнам и Куба находятся далеко друг от друга, но народы двух стран близки как братья». Реализуя учение президента Хо Ши Мина, поколения вьетнамских лидеров и народа всегда утверждали: «Солидарность с кубинским народом и поддержка Кубы – это совесть и ответственность коммунистов и всего вьетнамского народа!».
Куба была первой латиноамериканской страной, установившей дипломатические отношения с Демократической Республикой Вьетнам (2 декабря 1960 г.), первой страной в мире, признавшей Национальный объединённый фронт освобождения Вьетнама и принявшей делегацию Постоянного представителя Фронта (июль 1962 г.). Куба учредила Комитет солидарности с Вьетнамом 25 сентября 1963 г.
В самый трудный период национально-освободительной борьбы Вьетнама кубинская партия, государство и народ всегда оказывали Вьетнаму чрезвычайно ценную и эффективную как духовную, так и материальную поддержку и помощь. В те годы жестокой войны Куба помогла Вьетнаму, продав десятки тысяч тонн сахара, чтобы получить иностранную валюту для отправки Национальному объединённому фронту освобождения Вьетнама.
За последние 60 лет, несмотря на то, что мировая ситуация пережила множество проблем, взлетов и падений, солидарность и братские отношения между Вьетнамом и Кубой все больше укрепляются и развиваются.
Руководители двух партий, государств и правительств регулярно совершают визиты друг к другу, способствуя развитию эффективных двусторонних отношений и расширению обменов между министерствами, ведомствами и отраслями.
Хорошие политические и дипломатические отношения между Вьетнамом и Кубой создали импульс для развития экономического и торгового сотрудничества между двумя странами. За последние годы двусторонний товарооборот достиг 250-300 млн долларов США в год.
Две страны подписали двустороннее торговое соглашение (ЗСТ) во время визита президента Кубы Мигеля Диас-Канеля во Вьетнам в 2018 году (Соглашение вступило в силу с 1 апреля 2020 года), что поспособствовало развитию торгового обмена между двумя странами. Соглашение позволяет продолжать расширение и диверсификацию торговых обменов, одновременно создавая условия для импорта и экспорта товаров. Как ожидается, двусторонний товарооборот достигнет 500 миллионов долларов США к 2025 году.
Что касается инвестиций, Вьетнам в настоящее время является крупнейшим инвестором в регионе Азии и Океании на Кубе. Между двумя странами создано и введено в эксплуатацию множество проектов и совместных предприятий со 100% иностранным капиталом. Многие вьетнамские предприятия заинтересованы в кубинском рынке и приезжают на Кубу в поисках возможностей сотрудничества и инвестиций.
Что касается международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, то две страны договорились продолжать консультации, тесную координацию действий и взаимную поддержку при участии в международных организациях и многосторонних форумах.
В 2023 году обе страны организуют множество мероприятий, приуроченных к важным событиям: 60-летию со дня создания Кубой Комитета солидарности с Вьетнамом (25 сентября 1963 г.) – предшественника сегодняшнего Общества вьетнамско-кубинской дружбы, 50-летию государственного визита команданте Фиделя Кастро в освобожденные районы Южного Вьетнама (сентябрь 1973 г.).
Среди них наиболее значительным мероприятием во Вьетнаме являются празднование 50-летия государственного визита команданте Фиделя Кастро в освобожденные районы Южного Вьетнама (сентябрь 1973 г.) и открытие фотовыставки на тему «Великая победа Кубы и Вьетнама», организованная Посольством Кубы в Ханое 12 сентября 2023 г..
Выступая церемонии открытия, посол Кубы во Вьетнаме Орландо Николас Эрнандес Гильен подчеркнул, что особые отношения между Кубой и Вьетнамом сформировались в годы упорного сопротивления вьетнамского народа. Кубинский посол подтвердил, что политическое доверие между двумя странами ведет к сотрудничеству во всех областях. Вьетнам является вторым торговым партнером Кубы и крупнейшим азиатским инвестором, реализующим важные проекты, связанные с продовольственной безопасностью кубинского народа. На международных форумах и в многосторонних организациях две страны единогласно защищают многие цели и принципы.
По этому случаю посол Кубы Орландо Николас Эрнандес Гильен выразил благодарность Вьетнамскому информационному агентству в 11 фотографиях, выставленных возле посольства. Эти фотографии помогают общественности вспомнить о победе вьетнамского народа, а также о великой дружбе между Кубой и Вьетнамом.
12 сентября 2023 года на Кубе первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы, президент Кубы Мигель Диас-Канель провел мероприятие, посвященное 50-летию первого визита главнокомандующего Фиделя Кастро в недавно освобожденные районы Южный Вьетнам (сентябрь 1973 г.).
Во время этой церемонии посол Вьетнама на Кубе Ле Тхань Тунг подтвердил, что визит президента Фиделя Кастро во Вьетнам в 1973 году стал важной вехой в двусторонних отношениях. Посол Ле Тхань Тунг подчеркнул, что визит лидера Фиделя Кастро стал источником большого духовного вдохновения для революционных сил Вьетнама, а также способствовал распространению движения солидарности с Вьетнамом по всему миру. Посол Вьетнама выразил уверенность в том, что Куба преодолеет все трудности и препятствия и одержит немало побед в деле социалистического строительства.
Можно подтвердить, что за последние шесть десятилетий, хотя мировая и региональная ситуация претерпела глубокие изменения, сопровождавшиеся сложными и непредсказуемыми событиями, государства и народы двух стран всегда проявляли настойчивость и решимость вывести отношения сотрудничества на новый уровень на основе наследования и активного продвижения добрых традиций, которые две страны усердно культивировали.