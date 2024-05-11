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Основные экономические показатели демонстрируют положительный рост
За этот период объем освоенного инвестиционного капитала из государственного бюджета достиг 20,1% годового плана, увеличившись на 5,9% по сравнению с предыдущим годом, а объем освоенных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) достиг 6,28 млрд. долл. США, увеличившись на 7,4% по сравнению с предыдущим годом. Это вливание капитала служит катализатором для активизации и привлечения большего объема инвестиций из частного сектора.
Доходы от розничной торговли и услуг составили 2,06 квадриллиона донгов (81,06 млрд. долл. США), увеличившись на 8,5% по сравнению с прошлым годом. Доходы от услуг размещения и питания составили 237,3 трлн донгов, что на 15,3% больше, чем в прошлом году, а доходы от туризма достигли 19,4 трлн донгов, что на 49,3% больше, чем в прошлом году.
За этот период импортно-экспортный доход страны достиг 238,88 млрд. долл. США, а положительное сальдо торгового баланса составило 8,4 млрд. долл. США, что выше показателя за аналогичный период прошлого года в 7,66 млрд. долл. США. Из общего объема экспортный оборот составил 123,6 млрд. долл. США, увеличившись на 15 % по сравнению с прошлым годом.
Приведенные выше цифры свидетельствуют о том, что большинство столпов экономики достигли значительных результатов, внеся положительный вклад в общий рост, а инфляция продолжает эффективно контролироваться.
Однако в условиях нестабильности мировой экономики выявились некоторые недостатки, которые необходимо оперативно устранить. Экономика США, важного партнера Вьетнама, замедлилась в первом квартале 2024 года, и ее рост оказался значительно ниже предыдущих прогнозов. Повышение обменного курса донгов к доллару США создает инфляционное давление и может сдерживать экономический рост. Поэтому во втором квартале 2024 года прогнозируется сохранение процесса восстановления национальной экономики, однако она не сможет совершить желаемый прорыв.
Бывший генеральный директор GSO Нгуен Бить Лам предложил правительству и местным властям сосредоточиться на стимулировании внутреннего потребления, повышении качества услуг и снижении цен на авиабилеты для развития внутреннего туризма и привлечения большего числа иностранных туристов.
Экономисты также предложили развернуть пакеты льготных кредитов для основных секторов, налоговые льготы, завершить подготовку юридических документов по экспорту и импорту, провести мероприятия по стимулированию торговли и диверсификации рынков.
По их словам, бизнес должен в полной мере использовать возможности и обязательства торговых соглашений для увеличения экспорта, постоянно обновлять рыночную информацию и искать новые заказы и рынки.
Нгуен Бить Лам считает, что правительство должно проводить гибкую фискальную и монетарную политику и работать над снижением давления денежной инфляции на экономику, корректировать обменные курсы для стабилизации цен на импортное сырье и повышать конкурентоспособность отечественной продукции.
2 мая премьер-министр Фам Минь Тьинь издал директиву № 14/CT-TTg о реализации задачи по проведению монетарной политики в 2024 году с акцентом на устранение трудностей для производства и бизнеса, а также содействие экономическому росту и макроэкономической стабильности.
Глава правительства потребовал расширения доступа и освоения кредитов, особенно для малых и средних предприятий, расширения традиционных и новых драйверов роста, снижения процентных ставок по кредитам до разумного уровня и сокращения административных процедур.