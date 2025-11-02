НОВОСТИ
Осенняя ярмарка 2025: Установлен рекорд – выставочный модель Вьетнама, созданная из клейкого риса и бобов
Модель выполнена в масштабе 1:10 по отношению к оригиналу: длина почти 1,8 м, ширина 2 м и высота 80 см. Работа заняла три дня непрерывного процесса – от варки, окрашивания, формовки до сборки и художественного оформления.
Основная часть конструкции изготовлена из 410 кг ярко-красного клейкого риса, а орнаменты, купола и элементы ландшафта выполнены вручную из 100 кг зелёных и белых бобов. Мастера сумели воссоздать реальное архитектурное сооружение с использованием натуральных цветов и материалов, обеспечив при этом прочность, высокую эстетичность и санитарную безопасность.
Презентация модели и процедура установления рекорда прошли в рамках гастрономического фестиваля «Осенние вкусы – Cheer Fest 2025», рассчитанного на 4 500 мест и проходящего с 26 октября по 4 ноября.
Здесь гости могут совершить «гастрономическое путешествие по Вьетнаму», отведав фирменные блюда из 34 провинций и городов: жареную утку из Лангшона, угряный суп из Нгеан, суп банькань из Куангчи, фо с артишоком из Далата и многие другие. Помимо дегустации блюд, посетители наблюдают за мастерством кулинаров, которые в каждой специи и аромате передают душу и дух родной земли.
Особое внимание гостей привлекает грандиозный гриль-фестиваль и пивной праздник Cheer Fest, где представлены блюда на гриле из Германии, Бельгии, Японии, более 100 сортов крафтового пива, а также кулинарные шоу от легендарных шеф-поваров – Бенуа Лелупа, Бенуа Шаньо, Фам Туан Хая, Чан Тхи Хьен Минь и Дона Давида.
В дополнение к гастрономическим событиям посетителей ждут зажигательные выступления DJ, цирковые и иллюзионные шоу, а также увлекательные мини-игры – конкурс на скорость питья пива, фестиваль маскарадов и многое другое, создающее атмосферу настоящего праздника в пространстве Осенние вкусы – Cheer Fest 2025 – уникального события, проходящего в рамках Первой Осенней ярмарки – 2025.
Продолжая гастрономическую зону, Первая Осенняя ярмарка – 2025 охватывает свыше 130 000 м² торговых площадей с тысячами товаров из различных сфер – промышленности, сельского хозяйства, торговли, услуг, логистики, туризма и цифровых технологий, а также региональные деликатесы: лапшу мичу, продукцию программы OCOP (Каждая коммуна – свой продукт), жао ко лам, ха тху о, кофе с цибетами, одежду, ремни, предметы быта и многое другое.
Мероприятие организовано Министерством промышленности и торговли совместно с Министерством культуры, спорта и туризма, Народным комитетом Ханоя, корпорацией Vingroup и другими ведомствами и местными властями. Первая Осенняя ярмарка – 2025 – это не просто место для покупок, а настоящий мегапраздник, объединяющий технологии, культуру, гастрономию и искусство.
Ярмарка завершится 4 ноября, поэтому нынешние дни – последняя возможность для жителей и гостей столицы насладиться покупками, а также уникальными культурными, художественными и развлекательными программами, пронизанными национальными традициями, в рамках этого грандиозного события.