НОВОСТИ
Осенняя ярмарка-2025 стимулирует спрос на туризм в конце года
Благодаря широкому спектру промоакций, от туров со скидками и лотерей до подарочных сертификатов, мероприятие позволило туристическим компаниям выразить признательность своим клиентам и стимулировало спрос на путешествия в преддверии конца года. Это стало вкладом в достижение целей по приёму 25 миллионов иностранных и 150 миллионов внутренних туристов в 2025 году.
Более тесные прямые связи
С момента открытия для публики туристические стенды ярмарки неизменно привлекают поток посетителей. Яркие баннеры, рекламные постеры и открытые информационные стойки создают оживлённую атмосферу, удерживающую внимание гостей. Особый интерес вызывают туры на конец года и зимний сезон, новогодние и лунно-новогодние (Тэт) турпакеты, а также услуги транспорта и размещения.
Заместитель генерального директора компании Trang An International Travel Co., Ltd. Нгуен Ван Тхань отметил, что ярмарка предоставляет туристическим предприятиям возможность продвигать свой имидж и представлять новые, привлекательные туристические продукты по конкурентоспособным ценам.
По его словам, компании также запустили масштабные программы стимулирования спроса с акционными скидками от 10 до 30 %, направленные на повышение интереса к путешествиям в конце года.
Представитель компании Vietravel сообщил, что по случаю 30-летия со дня основания компания предложила 1 000 электронных ваучеров номиналом до 1 миллиона донгов (около 38 долларов США) для клиентов, бронирующих туры во время ярмарки. Ваучеры распространяются как на внутренние, так и на международные направления, осенне-зимние путешествия, рождественские и новогодние туры, а также турпакеты на праздник Тэт-2026.
Компания Vietravel также представила турпакеты по сниженным ценам, в том числе маршруты через весь Вьетнам, поездки в центральные регионы страны, на остров Фукуок, в Куиньон, а также в популярные зарубежные направления, такие как Таиланд, Китай, Япония и Республика Корея. Все предложения разработаны по принципу «всё включено» и охватывают авиаперелёты, проживание, питание, билеты на экскурсии и визовое сопровождение, обеспечивая максимальное удобство путешественников.
Жительница Ханоя Нгуен Тхуи Муи поделилась, что нашла ярмарку особенно полезной при планировании семейной поездки в Китай на праздник Тэт-2026.
«Я посетила несколько крупных туристических стендов, собрала брошюры, сравнила цены и маршруты, получила подробные консультации по визам и направлениям. Обычно на такие поиски в интернете уходит несколько дней, а здесь я смогла разобраться во всём за час и даже оформить специальные групповые скидки», рассказала она.
Другой посетитель из Ханоя, Ву Суан Ту, отметил, что хотя к концу года цены на туры обычно растут, на ярмарке они остаются вполне доступными благодаря продуманной ценовой политике туристических компаний.
«Турпакеты на два–три дня в популярные направления, такие как Туенкуанг, Лаокай и Футхо, стоят недорого и обеспечивают больше удобства и впечатлений, чем самостоятельные поездки», добавил он.
Местные вкусы и культурные акценты
В ярмарке приняли участие провинции и города со всей страны, каждая из которых представила свою уникальную культурную самобытность, местные деликатесы и продукцию программы «Одна община - один продукт» (OCOP). Многие выставочные стенды были оформлены художественно и со вкусом, сочетая региональные цвета с народными выступлениями и дегустациями, что создавало для посетителей по-настоящему захватывающую культурную атмосферу.
Одним из самых ярких акцентов мероприятия стал стенд Деревни на сваях Тайкхай, центра экотуризма и сохранения традиционных домов на сваях в северной провинции Тхайнгуен, признанной Всемирной туристской организацией (UN Tourism) одной из «Лучших туристических деревень мира 2022 года».
Оформленное бамбуком выставочное пространство воссоздавало уменьшенную копию этнической деревни с домами на сваях, ткацкими станками, ароматным чаем и продукцией из мёда. Посетители могли попробовать традиционные блюда народности тай и познакомиться с моделью общинного туризма.
Представитель деревни Ку Жа Лонг отметил, что ярмарка помогла наладить связи с другими туристическими направлениями и представить традиционные ремёсла и кухню народности тай, такие как клейкий рис, копчёное мясо, колбасы и травяные чаи.
Провинция Нгеан также произвела сильное впечатление своим тематическим стендом под названием «Нгеан - мелодия народных песен Ви и Зьям». На стенде были представлены фотографии живописных пейзажей, туристические видеоролики и продукция программы OCOP. Здесь продвигались такие туристические направления, как пляж Кыало, национальный парк Пумат и новый курорт Do Luong Legend Resort. Провинция организовала розыгрыши с ваучерами номиналом от 100 000 до 300 000 донгов и скидками до 50 % на отдельные услуги.
Продолжавшаяся более недели «Осенняя ярмарка-2025» не только помогла туристическим и гостиничным предприятиям продвигать свою продукцию и благодарить постоянных клиентов, но и внесла вклад в продвижение туристических направлений Вьетнама, популяризацию региональных культур и стимулирование спроса на путешествия.