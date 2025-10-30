Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Осенняя ярмарка 2025: павильон Хайфона соединяет с зеленым будущим

Павильон Хайфона на Осенней ярмарке 2025 года спроектирован как экспериментальное путешествие, связывающее прошлое с будущим, от натуральных продуктов и традиционной культуры до передовых технологий, демонстрируя динамичный, инновационный город с стремлением к достижению высоких целей.
  Павильон города Хайфонг на Осенней ярмарке 2025 года. Фото: ВИА  
По словам заместителя председателя муниципального народного комитета Хоанг Минь Кыонга, участие города в ярмарке направлено на продвижение местных секторов торговли, услуг и технологий, укрепление связей между спросом и предложением, а также представление Хайфона как одного из ключевых промышленных, торговых и логистических центров Вьетнама.

На выставке представлены продукты OCOP, местные деликатесы, ключевые промышленные товары и логистические услуги, что создает возможности для местных предприятий и кооперативов по расширению рынков сбыта, привлечению инвестиций и укреплению присутствия своих брендов как на внутреннем, так и на международном рынке.

Экспозиция начинается с местных сельскохозяйственных продуктов, таких как мед Viet Y и чай из хризантем Thang Thuy, за которыми следует стенд VICO, на котором представлены экологически чистые моющие средства и косметика, произведенные с использованием зеленых технологий.

По словам генерального директора VICO Нгуен Монг Лана, ярмарка является идеальной платформой для установления контактов между производителями и потребителями и подтверждения приверженности Хайфона устойчивому промышленному развитию.В зоне OCOP представлены такие культовые продукты, как пирожные из зеленой фасоли Que Huong, консервированные морепродукты Sovi, рис Hai Au Viet и столетний бренд рыбного соуса Cat Hai. Каждый продукт рассказывает историю местного творчества, сочетающего традиции с современным экологичным производством.

Под девизом «Хайфон - соединяя зеленое будущее» промышленная и высокотехнологичная выставочная зона города демонстрирует процесс превращения Хайфона в северный промышленный центр.

Директор Департамента промышленности и торговли Нгуен Хоанг Лонг отметил, что павильон города ожидает около 20 000 посетителей ежедневно, что подчеркивает имидж Хайфонга как динамичного, инновационного и устремлённого в будущее прибрежного города, движущей силы промышленной и логистической сети Северного Вьетнама и одного из ярких акцентов ярмарки.

Экономика Хайфонга на протяжении десятилетия сохраняет двузначные темпы роста, в среднем 11,39% в год. В 2025 году доля промышленности и строительства, по прогнозам, превысит 55% экономики города, а сфера услуг составит более 34%, что отражает переход к цифровизации и зелёному росту.

Качество экономического роста значительно повысилось, структура экономики последовательно трансформируется в направлении индустриализации, модернизации, цифровизации и экологической устойчивости. Согласно прогнозам, в 2025 году доля промышленности и строительства превысит 55%, а сферы услуг - более 34%.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Совместное заявление о повышении уровня отношений между Вьетнамом и Великобританией до всеобъемлющего стратегического партнёрства

Совместное заявление о повышении уровня отношений между Вьетнамом и Великобританией до всеобъемлющего стратегического партнёрства

В рамках официального визита в Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии во второй половине дня 29 октября (по местному времени) Премьер-министр Соединённого Королевства Кир Стармер и Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам провели переговоры. Сразу после этого стороны опубликовали Совместное заявление о повышении уровня отношений между Вьетнамом и Великобританией до Всеобъемлющего стратегического партнёрства.
ПОДРОБНЕЕ

Top