Осенняя ярмарка 2025: павильон Хайфона соединяет с зеленым будущим
На выставке представлены продукты OCOP, местные деликатесы, ключевые промышленные товары и логистические услуги, что создает возможности для местных предприятий и кооперативов по расширению рынков сбыта, привлечению инвестиций и укреплению присутствия своих брендов как на внутреннем, так и на международном рынке.
Экспозиция начинается с местных сельскохозяйственных продуктов, таких как мед Viet Y и чай из хризантем Thang Thuy, за которыми следует стенд VICO, на котором представлены экологически чистые моющие средства и косметика, произведенные с использованием зеленых технологий.
По словам генерального директора VICO Нгуен Монг Лана, ярмарка является идеальной платформой для установления контактов между производителями и потребителями и подтверждения приверженности Хайфона устойчивому промышленному развитию.В зоне OCOP представлены такие культовые продукты, как пирожные из зеленой фасоли Que Huong, консервированные морепродукты Sovi, рис Hai Au Viet и столетний бренд рыбного соуса Cat Hai. Каждый продукт рассказывает историю местного творчества, сочетающего традиции с современным экологичным производством.
Под девизом «Хайфон - соединяя зеленое будущее» промышленная и высокотехнологичная выставочная зона города демонстрирует процесс превращения Хайфона в северный промышленный центр.
Директор Департамента промышленности и торговли Нгуен Хоанг Лонг отметил, что павильон города ожидает около 20 000 посетителей ежедневно, что подчеркивает имидж Хайфонга как динамичного, инновационного и устремлённого в будущее прибрежного города, движущей силы промышленной и логистической сети Северного Вьетнама и одного из ярких акцентов ярмарки.
Экономика Хайфонга на протяжении десятилетия сохраняет двузначные темпы роста, в среднем 11,39% в год. В 2025 году доля промышленности и строительства, по прогнозам, превысит 55% экономики города, а сфера услуг составит более 34%, что отражает переход к цифровизации и зелёному росту.
Качество экономического роста значительно повысилось, структура экономики последовательно трансформируется в направлении индустриализации, модернизации, цифровизации и экологической устойчивости.