Осенняя ярмарка 2025 года: Формирование будущего вьетнамского экспорта
В этом контексте первая Осенняя ярмарка 2025 года рассматривается как яркое событие, которое не только служит площадкой для продвижения продукции, но и становится стратегическим мостом, помогающим вьетнамским предприятиям выходить на рынки, расширять экспорт и укреплять позиции национальных брендов на международной арене.
Отличительной особенностью Осенней ярмарки 2025 года является не масштаб более 3 000 выставочных стендов и количество международных делегаций, а принципиально новый подход к организации: в центре внимания — продвижение торговли, главным субъектом является предприятие, а ключевой целью — установление рыночных связей.
По словам Ву Ба Фу, директора Департамента содействия торговле Министерства промышленности и торговли, проведение ярмарки отражает активный курс Вьетнама на интеграцию в число 20 ведущих мировых экономик по объему внешней торговли. Первая Осенняя ярмарка 2025 года направлена не только на продвижение вьетнамских товаров, но и на создание связей между отечественными предприятиями и международными системами дистрибуции, импорта и инвестиций, что способствует формированию устойчивых экспортных цепочек стоимости.
Осенняя ярмарка 2025 года выходит за рамки обычного выставочного мероприятия, превращаясь в действенную платформу для продвижения, где предприятия получают возможность устанавливать контакты, вести торговые переговоры и получать поддержку для выхода на международные рынки. Для делового сообщества, особенно для малых и средних предприятий, это действительно ценная возможность. В условиях растущих технических барьеров, затрат на логистику и ужесточения стандартов импорта непосредственные встречи с импортерами, презентация продукции и понимание требований рынка становятся ключевыми факторами, позволяющими бизнесу перейти от желания экспортировать к реальной возможности.
Представитель компании TNHH MTV «Cao su 75» Лай Нгок Кхань Минь отметил, что ярмарка — это возможность продвигать бренд и приблизить образ компании к общественности. По его словам, отсутствие подписанных контрактов на месте не является неудачей, ведь если компания оставила серьезное впечатление у партнеров, это уже успех на пути построения бренда.
Господин Лай Нгок Кхань Минь сообщил, что компания уже экспортирует продукцию в Австралию, Индию, США, Южную Корею и Японию. Хотя экспорт начался всего два года назад, его доля уже превысила 5% от общего объема производства, и цель — довести показатель до 30% в течение ближайших пяти лет.
«Компания TNHH MTV "Cao su 75" конкурирует качеством и тщательностью, а не ценой. Когда клиент доверяет — контракты приходят сами», — подчеркнул он.
Опыт проведения ярмарки показывает, что первая Осенняя ярмарка 2025 года действительно выполняет роль двустороннего моста — помогает вьетнамским предприятиям выйти на международные рынки и одновременно позволяет импортерам лучше понять производственные возможности, креативность и потенциал развития вьетнамских товаров. Это также подтверждает новый подход к продвижению торговли: от демонстрации продукции — к демонстрации потенциала предприятия.
Директор по маркетингу компании «Nam Kim Steel» Хо Ши Тай отметил, что первая Осенняя ярмарка 2025 года — стратегический шаг Министерства промышленности и торговли по созданию «национальной площадки» для продвижения торговли и развития промышленности Вьетнама.
Это не просто обычная ярмарка, а многоуровневая платформа, где отечественные предприятия могут представить производственные возможности, найти партнеров, уловить мировые рыночные тенденции и укрепить бренд «Сделано во Вьетнаме» в глобальной цепочке ценностей.
«Для компании “Tôn Nam Kim” первая Осенняя ярмарка 2025 года — золотая возможность встретиться с международными партнерами, дистрибьюторскими корпорациями, предприятиями машиностроения, электроники и строительства, чтобы расширить сотрудничество, искать инвестиционные и экспортные возможности. Одновременно это шанс показать производственную самостоятельность и подтвердить статус национального бренда, соответствующего международным стандартам как по качеству продукции, так и по управлению», — подчеркнул Хо Ши Тай.
По оценке экспертов, первая Осенняя ярмарка 2025 года не ограничивается выставочными павильонами и прямыми торговыми сессиями, а расширяется до полноценной экосистемы продвижения торговли. Серия мероприятий — «Вьетнамские товары завоевывают мировые рынки», выставочные зоны вспомогательных отраслей и инноваций, площадки электронной коммерции и цифровизации экспортной продукции — создали непрерывную цепочку взаимодействия между продвижением, обучением, консультациями и деловыми контактами.
Эксперты отмечают, что ярмарка способствует повышению имиджа вьетнамских товаров. Сельхозпродукция, переработанные продукты питания, товары народного потребления, изделия машиностроения, модная и экологичная продукция демонстрируются на современном уровне, в сопровождении брендовых историй, отражающих культурную самобытность и дух обновления. Это своего рода «испытание для вьетнамских брендов»: если предприятия воспринимают ярмарку как площадку для демонстрации культуры, знаний и идентичности своей продукции, то речь идет не просто о продвижении торговли, а о продвижении национальных ценностей.
На практике многие компании подписали меморандумы о сотрудничестве прямо на ярмарке, открыв перспективы новых заказов с рынков США, ЕС и Ближнего Востока. Это позитивный сигнал, подтверждающий растущее доверие международного рынка к вьетнамской продукции. Более сотни предприятий получили возможность лучше понять стандарты импорта, тенденции «зеленого» потребления, требования к упаковке и прослеживаемости происхождения — ключевые факторы для продвижения вьетнамских товаров на новые рынки.
Более того, первая Осенняя ярмарка 2025 года не является разовым мероприятием, а закладывает основу для долгосрочной стратегии, объединяющей традиционные и цифровые формы продвижения. Эта модель направлена на создание «умной системы продвижения», обеспечивающей обмен данными между предприятиями, регулирующими органами, торговыми представительствами Вьетнама за рубежом и международными платформами электронной коммерции.
Министерство промышленности и торговли Вьетнама сообщило, что поэтапно формирует национальную экосистему продвижения торговли на основе модернизации, цифровизации и глобальной интеграции. Первая Осенняя ярмарка 2025 года стала важным первым шагом на этом пути. При регулярном проведении она может стать региональным центром содействия экспорту и способствовать превращению Вьетнама в один из ключевых узлов международных торговых связей.