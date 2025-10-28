НОВОСТИ
Осенняя ярмарка 2025: Вьетнамские предприятия стандартизируются и обновляются ради выхода на мировой рынок
Если в первый день ярмарка зафиксировала рекордное количество посетителей и покупателей, то во второй день акцент сместился в сторону делового взаимодействия и продвижения торговли. Многие компании рассматривают ярмарку как возможность продемонстрировать технологический потенциал, управленческие способности и качество продукции в соответствии с международными стандартами — а не просто представить товары.
На стенде корпораций Dekko посетители не прекращали поток на протяжении всего дня. За 32 года развития Dekko стала ведущим брендом в производстве пластиковых труб PPR, PVC, арматуры и светотехнического оборудования. Благодаря профессиональной стратегии послепродажного обслуживания компания расширила экспорт в США, Японию, Лаос, Камбоджу и Мьянму — доказав конкурентоспособность вьетнамского бренда в региональных цепочках поставок.
Стандартизация процессов - путь к глобальной цепочке ценностей
В области вспомогательной промышленности ярко выделяется компания Lavor Vietnam JSC, представившая стратегию системных инвестиций в производство автомобильной мебели. Заместитель директора компании, Буй Хыу Мынг, отметил: «Мы полностью производим автомобильную кожу внутри страны, однако около 60% сырья пока импортируется. Поэтому цель Lavor — полная стандартизация производственных процессов по международным требованиям, чтобы выйти на экспорт и стать частью глобальной цепочки ценностей».
В настоящее время у Lavor два завода — в Ханое и Футхо, с производственной мощностью 500–600 тысяч изделий в год и сетью из 2000 дистрибьюторов по всей стране. Компания сертифицирована по стандарту ISO 9001:2015 и внедряет экологические нормы аналогичного уровня, нацеливаясь на рынки Юго-Восточной Азии, Японии, Южной Кореи и США.
Аналогично, компания «Резина 75 Ltd.» активно инвестирует в экспорт технических резиновых изделий. Несмотря на лишь два года опыта внешней торговли, предприятие уже сотрудничает с партнёрами в Австралии, Индии, США, Южной Корее и Японии, ставя цель увеличить долю экспорта с нынешних 5% до 30% в течение ближайших пяти лет.
От продвижения торговли к устойчивому сотрудничеству
Одной из самых заметных тенденций второго дня ярмарки стала трансформация подхода к торговому продвижению. Многие компании теперь рассматривают участие не как «продажу товаров», а как возможность укрепления бренда, поиска стратегических партнёров и установления долгосрочных отношений.
Директор по маркетингу компании Nam Kim Steel JSC, Хо Ши Тай, отметил, что предприятие ориентируется на ключевые отрасли промышленности — электронику, машиностроение, автомобилестроение и бытовую технику. Он также выразил надежду, что Министерство промышленности и торговли продолжит организовывать национальные ярмарки, подобные Осенней, которые станут «трамплином» для продвижения вьетнамских товаров на мировой рынок.