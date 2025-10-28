Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Осенняя ярмарка: Повышение уровня предприятий через применение цифровых технологий и выход на глобальный рынок

27 октября в рамках первой Осенней ярмарки 2025 года, проходящей в Выставочном центре Вьетнама (VEC), Управление по продвижению торговли Министерства промышленности и торговли организовал семинар на тему «Повышение уровня вьетнамских предприятий через применение цифровых технологий и выход на глобальный рынок» под девизом «Цифровая трансформация – Глобальное развитие» (Go Digital – Go Global).
  Нгуен Ван Зунг, председатель компании Hi1 Вьетнам, выступил с докладом на семинаре. Фото: ВИА  
Выступая на семинаре, директор Управления по продвижению торговли Министерства промышленности и торговли Ву Ба Фу отметил, что цифровая трансформация стала ключевым фактором, помогающим предприятиям повышать конкурентоспособность, расширять рынки сбыта и глубже интегрироваться в глобальные цепочки стоимости.

По словам Ву Ба Фу, для Вьетнама цифровые технологии и электронная коммерция уже не просто тенденция, а новый двигатель экспортного роста, позволяющий вьетнамским предприятиям напрямую выходить на мирового потребителя, снижать издержки посредников и укреплять ценность национального бренда.

Осознавая важность этой задачи, Управление по продвижению торговли уже реализует и продолжает внедрять ряд программ, направленных на поддержку предприятий в применении цифровых технологий для продвижения товаров, а также на их подключение к крупным отечественным и зарубежным электронным торговым платформам.

По словам Ву Ба Фу, инициатива «Цифровая трансформация – Глобальное развитие» призвана сопровождать вьетнамские предприятия на пути цифровой трансформации и международной интеграции, помогая им находить оптимальные пути внедрения цифровых технологий в производство, маркетинг и продажи, формировать авторитетный бренд «Сделано во Вьетнаме» на внутреннем и внешнем рынках. Особое внимание уделяется устойчивому развитию, основанному на инновациях и цифровом сотрудничестве.

Говоря о возможностях и вызовах для вьетнамских предприятий в сфере трансграничной электронной коммерции, заместитель директора Центра развития электронной коммерции и цифровых технологий (Управление электронной коммерции и цифровой экономики Министерства промышленности и торговли) Буй Хюи Хоанг отметил, что вместе с общим ростом электронной коммерции трансграничная торговля становится мощной глобальной тенденцией.

Согласно отчету Cognitive Market Research, объем мирового рынка трансграничной электронной коммерции в 2024 году составил 791,5 млрд долларов США и, по прогнозам, будет расти в среднем на 30,5% в год в период 2024–2031 годов. Учитывая этот потенциал, наряду с традиционными экспортными каналами, многие вьетнамские компании выстраивают стратегии использования трансграничной электронной коммерции как инструмента расширения рынков.

В последние годы вьетнамские предприятия активно укрепляют свое онлайн-присутствие на ключевых рынках — США, Китая, Европейского союза, Японии, Республики Корея — и одновременно ищут возможности на новых перспективных направлениях, таких как АСЕАН, Ближний Восток, Россия и Австралия, используя механизмы трансграничной электронной коммерции.

Как подчеркнул Буй Хюи Хоанг, электронная коммерция, особенно трансграничная, обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными моделями бизнеса и экспорта благодаря возможности быстрого и широкого охвата клиентов по всему миру, что открывает предприятиям огромные перспективы за относительно короткий срок (с использованием технологий, ИИ, больших данных и др.).

В отличие от традиционной экспортной модели, где поставки осуществляются через импортеров в странах-партнерах, трансграничная торговля позволяет экспортерам напрямую взаимодействовать не только с зарубежными компаниями, но и с конечными потребителями, получая оперативную обратную связь от клиентов.

Кроме того, такая модель способствует повышению добавленной стоимости продукции, укреплению бренда, контролю над стратегией продаж и оптимизации прибыли. Вместе с тем трансграничная электронная коммерция ставит перед вьетнамскими экспортерами и продавцами ряд серьезных вызовов.

Конкуренция в этой среде чрезвычайно высока — как со стороны иностранных компаний того же сектора, так и со стороны местных производителей на целевых рынках. Кроме того, существенными остаются операционные издержки, а также различия в законодательстве по электронной торговле, в потребительских предпочтениях и требованиях на каждом конкретном рынке, что требует от вьетнамских компаний глубокого анализа и адаптации.

В рамках семинара участники обсудили актуальные темы, представляющие особый интерес для делового сообщества Вьетнама: тенденции применения цифровых технологий в продвижении торговли на глобальном уровне; возможности и вызовы для вьетнамских компаний в трансграничной электронной коммерции; соединение производителей и потребителей на внутреннем рынке; онлайн-платформы для взаимодействия и поддержки экспортеров Вьетнама.

Помимо выступлений экспертов, на полях семинара была организована зона прямых консультаций, где предприятия получили практические рекомендации по стратегиям и методам участия на электронных торговых площадках, а также ознакомились с программами поддержки цифровой трансформации Министерства промышленности и торговли.

ВИА/ИЖВ

