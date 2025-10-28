НОВОСТИ
Осенняя ярмарка: Повышение уровня предприятий через применение цифровых технологий и выход на глобальный рынок
По словам Ву Ба Фу, для Вьетнама цифровые технологии и электронная коммерция уже не просто тенденция, а новый двигатель экспортного роста, позволяющий вьетнамским предприятиям напрямую выходить на мирового потребителя, снижать издержки посредников и укреплять ценность национального бренда.
Осознавая важность этой задачи, Управление по продвижению торговли уже реализует и продолжает внедрять ряд программ, направленных на поддержку предприятий в применении цифровых технологий для продвижения товаров, а также на их подключение к крупным отечественным и зарубежным электронным торговым платформам.
По словам Ву Ба Фу, инициатива «Цифровая трансформация – Глобальное развитие» призвана сопровождать вьетнамские предприятия на пути цифровой трансформации и международной интеграции, помогая им находить оптимальные пути внедрения цифровых технологий в производство, маркетинг и продажи, формировать авторитетный бренд «Сделано во Вьетнаме» на внутреннем и внешнем рынках. Особое внимание уделяется устойчивому развитию, основанному на инновациях и цифровом сотрудничестве.
Говоря о возможностях и вызовах для вьетнамских предприятий в сфере трансграничной электронной коммерции, заместитель директора Центра развития электронной коммерции и цифровых технологий (Управление электронной коммерции и цифровой экономики Министерства промышленности и торговли) Буй Хюи Хоанг отметил, что вместе с общим ростом электронной коммерции трансграничная торговля становится мощной глобальной тенденцией.
Согласно отчету Cognitive Market Research, объем мирового рынка трансграничной электронной коммерции в 2024 году составил 791,5 млрд долларов США и, по прогнозам, будет расти в среднем на 30,5% в год в период 2024–2031 годов. Учитывая этот потенциал, наряду с традиционными экспортными каналами, многие вьетнамские компании выстраивают стратегии использования трансграничной электронной коммерции как инструмента расширения рынков.
В последние годы вьетнамские предприятия активно укрепляют свое онлайн-присутствие на ключевых рынках — США, Китая, Европейского союза, Японии, Республики Корея — и одновременно ищут возможности на новых перспективных направлениях, таких как АСЕАН, Ближний Восток, Россия и Австралия, используя механизмы трансграничной электронной коммерции.
Как подчеркнул Буй Хюи Хоанг, электронная коммерция, особенно трансграничная, обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными моделями бизнеса и экспорта благодаря возможности быстрого и широкого охвата клиентов по всему миру, что открывает предприятиям огромные перспективы за относительно короткий срок (с использованием технологий, ИИ, больших данных и др.).
В отличие от традиционной экспортной модели, где поставки осуществляются через импортеров в странах-партнерах, трансграничная торговля позволяет экспортерам напрямую взаимодействовать не только с зарубежными компаниями, но и с конечными потребителями, получая оперативную обратную связь от клиентов.
Кроме того, такая модель способствует повышению добавленной стоимости продукции, укреплению бренда, контролю над стратегией продаж и оптимизации прибыли. Вместе с тем трансграничная электронная коммерция ставит перед вьетнамскими экспортерами и продавцами ряд серьезных вызовов.
Конкуренция в этой среде чрезвычайно высока — как со стороны иностранных компаний того же сектора, так и со стороны местных производителей на целевых рынках. Кроме того, существенными остаются операционные издержки, а также различия в законодательстве по электронной торговле, в потребительских предпочтениях и требованиях на каждом конкретном рынке, что требует от вьетнамских компаний глубокого анализа и адаптации.
В рамках семинара участники обсудили актуальные темы, представляющие особый интерес для делового сообщества Вьетнама: тенденции применения цифровых технологий в продвижении торговли на глобальном уровне; возможности и вызовы для вьетнамских компаний в трансграничной электронной коммерции; соединение производителей и потребителей на внутреннем рынке; онлайн-платформы для взаимодействия и поддержки экспортеров Вьетнама.
Помимо выступлений экспертов, на полях семинара была организована зона прямых консультаций, где предприятия получили практические рекомендации по стратегиям и методам участия на электронных торговых площадках, а также ознакомились с программами поддержки цифровой трансформации Министерства промышленности и торговли.