НОВОСТИ
Осенняя ярмарка демонстрирует силу местных брендов
Менеджер по продажам Чан Хоай Дык отметил, что количество посетителей и объём продаж значительно превысили ожидания, продемонстрировав заметный рост по сравнению с предыдущими месяцами.
По его словам, помимо увеличения продаж, ярмарка стала ценной возможностью повысить узнаваемость бренда и укрепить доверие покупателей к вьетнамской продукции. Это придало молодой компании больше уверенности для расширения деятельности и дистрибьюторской сети по всей стране.
Winci Vietnam специализируется на производстве кофемашин для дома, офиса и небольших кафе стоимостью от 10 до 15 миллионов донгов (380–570 долларов США). Такая ценовая политика делает продукцию компании более доступной по сравнению с импортными брендами.
Чан Хоай Дык подчеркнул, что главным результатом участия в ярмарке стала возможность «продать историю бренда» — рассказать о вьетнамском предприятии, стремящемся предложить потребителям качественные и удобные товары.
На стенде компании HTC Co., Ltd., производителя мотоциклов и механического оборудования, также царила оживлённая атмосфера.
Компания сообщила о сотнях посетителей, среди которых были дистрибьюторы из Индии, проявившие интерес к возможностям импорта. Представители HTC расценили это как обнадёживающий сигнал: ярмарка не только расширила внутреннюю клиентскую базу, но и открыла новые экспортные перспективы.
Значительную часть успеха в HTC приписывают профессиональной организации со стороны Министерства промышленности и торговли, которое обеспечило чётко структурированное пространство для демонстрации продукции, установления деловых контактов, проведения прямых трансляций и взаимодействия с потребителями.
Компания также провела акционные программы, предлагая скидки до 2 миллионов донгов на новые модели и фирменные подарки, чтобы стимулировать спрос и повысить узнаваемость бренда.
После пяти дней работы стенд достиг примерно 70% целевого объёма продаж и ожидал полного выполнения плана к завершению мероприятия.
Помимо отечественных предприятий, ярмарка привлекла и международных участников.
В агропродовольственной зоне постоянное внимание посетителей вызывал стенд Kon Khmer Rice Company, камбоджийского дистрибьютора риса.
Менеджер по продажам Данг Кхоа сообщил, что компания ежедневно реализовывала около 200–250 кг высококачественного ароматного риса. По его словам, многие вьетнамские покупатели возвращались за повторными покупками. Он отметил, что это положительный сигнал для участника, впервые представленного во Вьетнаме, и выразил надежду на развитие двустороннего торгового сотрудничества между двумя соседними странами.
Данг Кхоа подчеркнул, что камбоджийский рис, известный своим уникальным ароматом и текстурой, ориентирован на потребителей, стремящихся к новым гастрономическим впечатлениям. Он добавил, что открытый и требовательный к качеству рынок Вьетнама создаёт перспективные возможности для долгосрочного партнёрства с местными дистрибьюторами и сетями супермаркетов.
С разных точек зрения Осенняя ярмарка 2025 года доказала, что это не просто традиционная выставка — она стала моделью современного, устойчивого и ориентированного на результат продвижения торговли.
В мероприятии приняли участие более 3 000 выставочных стендов со всей территории Вьетнама и из 34 стран мира, включая многочисленные малые предприятия, кооперативы и традиционные ремесленные деревни, которые редко имеют доступ к крупным рынкам.
Осенняя ярмарка 2025 года стала не просто торговым событием, а показателем конкурентоспособности вьетнамских предприятий в эпоху интеграции и цифровой трансформации.
Каждый стенд отражал творческий подход, гибкость и растущее доверие к промышленному сектору страны: от кофемашин и отечественных мотоциклов до камбоджийского риса — все они составили яркую картину динамично развивающегося торгового ландшафта Вьетнама.
За этим успехом стоит активная координация Министерства промышленности и торговли, которое стратегически формирует устойчивые платформы торгового продвижения, основанные на выставочной деятельности и электронной коммерции.
Ярмарка также отразила широкое видение отрасли, направленное на развитие национального бренда «Сделано во Вьетнаме», основанного на качестве, ответственности и культурной самобытности.