Осеннее направление в Азии: Сапа и Кантхо

Плавучий рынок Кайранг уже давно стал уникальной туристической достопримечательностью дельты Меконга в целом и города Кантхо в частности. Фото: ВИА

Осень — прекрасное время, когда меняется погода и природа, а листья постепенно сменяют зеленый цвет на ярко-красный, желтый, коричневый и оранжевый. Суета тоже кажется меньше. Великолепные осенние цвета и бесчисленные культурные фестивали, проходящие в разных частях Азии, оставляют приятные воспоминания в сердцах посетителей.



Канадский туристический сайт The Travel предложил осенью 10 новых идеальных направлений, среди которых есть и вьетнамские - Кантхо и Сапа, занимающие 6-е и 7-е места.



Город Кантхо



По данным The Travel, город Кантхо, расположенный в самом сердце дельты Меконга, — прекрасное место для посещения этой осенью.



Здесь погрузитесь в пейзаж западного района Юга, совершайте прогулку на лодке по зонам затененных садов, или окунитесь в оживленную культуру традиционного плавучего рынка, где наслаждайтесь вкусным завтраком, а затем прогуливайтесь по лодкам, наполненным разнообразными товарами.



При упоминании города Кантхо нельзя не вспомнить о таких достопримечательностях, как пристань Нинькиеу и плавучий рынок Кайранг, которые пропитаны культурной самобытностью и историей южной части страны.



Среди них плавучий рынок Кайранг уже давно стал уникальной туристической достопримечательностью дельты Меконга в целом и города Кантхо в частности.



Плавучий рынок Кайранг — оптовый фруктовый рынок, на котором продаются все виды фруктов и сельскохозяйственной продукции дельты Меконга. Рынок расположен прямо на реке Кайранг, недалеко от моста Кайранг, примерно в 6 км от центра города Кантхо и примерно в 30 минутах езды на лодке от пристани Нинькиеу.



Плавучий рынок Кайранг был признан британским туристическим журналом Rough Guide одним из 10 самых впечатляющих рынков в мире и одним из 5 самых интересных рынков в Азии.



Город Кантхо, безусловно, станет отличным местом для знакомства с уникальной культурой дельты Меконга..

Курорт Сапа – одно из лучших направлений в Азии. Фото: ВИА







