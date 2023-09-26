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Осеннее направление в Азии: Сапа и Кантхо

Канадский туристический сайт The Travel предложил осенью 10 новых идеальных направлений, среди которых вьетнамские Кантхо и Сапа занимают 6-е и 7-е места.
  Плавучий рынок Кайранг уже давно стал уникальной туристической достопримечательностью дельты Меконга в целом и города Кантхо в частности. Фото: ВИА  

Осень — прекрасное время, когда меняется погода и природа, а листья постепенно сменяют зеленый цвет на ярко-красный, желтый, коричневый и оранжевый. Суета тоже кажется меньше. Великолепные осенние цвета и бесчисленные культурные фестивали, проходящие в разных частях Азии, оставляют приятные воспоминания в сердцах посетителей.

Канадский туристический сайт The Travel предложил осенью 10 новых идеальных направлений, среди которых есть и вьетнамские - Кантхо и Сапа, занимающие 6-е и 7-е места.

Город Кантхо

По данным The Travel, город Кантхо, расположенный в самом сердце дельты Меконга, — прекрасное место для посещения этой осенью.

Здесь погрузитесь в пейзаж западного района Юга, совершайте прогулку на лодке по зонам затененных садов, или окунитесь в оживленную культуру традиционного плавучего рынка, где наслаждайтесь вкусным завтраком, а затем прогуливайтесь по лодкам, наполненным разнообразными товарами.

При упоминании города Кантхо нельзя не вспомнить о таких достопримечательностях, как пристань Нинькиеу и плавучий рынок Кайранг, которые пропитаны культурной самобытностью и историей южной части страны.

Среди них плавучий рынок Кайранг уже давно стал уникальной туристической достопримечательностью дельты Меконга в целом и города Кантхо в частности.

Плавучий рынок Кайранг — оптовый фруктовый рынок, на котором продаются все виды фруктов и сельскохозяйственной продукции дельты Меконга. Рынок расположен прямо на реке Кайранг, недалеко от моста Кайранг, примерно в 6 км от центра города Кантхо и примерно в 30 минутах езды на лодке от пристани Нинькиеу.

Плавучий рынок Кайранг был признан британским туристическим журналом Rough Guide одним из 10 самых впечатляющих рынков в мире и одним из 5 самых интересных рынков в Азии.

Город Кантхо, безусловно, станет отличным местом для знакомства с уникальной культурой дельты Меконга..

  Курорт Сапа – одно из лучших направлений в Азии. Фото: ВИА  
Курорт Сапа

Город Сапа, расположенный на северо-западе Вьетнама, является одним из лучших мест в Азии, которое нельзя не посетить осенью.

Это место известно своими захватывающими природными пейзажами и неоспоримой привлекательностью культуры.

Город Сапа, открытый французами в 1903 году, расположен на высоте 1500-1650 м над уровнем моря и славится множеством великолепных пейзажей. Известные пейзажи, связанные с туристическим брендом Сапа, включают в себя национальный парк Хоанглиеншон — один из первых 4 парков наследия, признанных ЮНЕСКО во Вьетнаме; гора Фансипан (крыша Индокитая) с высотой 3143 м над уровнем моря; Национальный памятник террасных рисовых полей, пещера Тафин, сад резьбы по камню; гора Хамронг, пик Нгутьишон; перевал Окуйхо - одна из четырех великих перевалов Северо-Западного региона.

Посетители могут исследовать террасные поля, прогуляться по извилистым дорогам или погрузиться в местную культуру, богатую национальной самобытностью.

Сапа также считается одним из мест с самыми красивыми природными пейзажами во Вьетнаме. Более того, во время сезона спелого риса с сентября по октябрь этот очаровательный город наполняется великолепными осенними красками, изюминкой которого становятся блестящие золотые террасные поля, пахнушие ароматом спелого риса.

Другие места в списке 10 идеальных новых осенних направлений по версии The Travel включают:

1. Национальный парк Бромо Тенгер Семеру, Индонезия.

2. Ферма Цинцзин, Тайвань (Китай)

3. Долина Коранкей, Япония.

4. Остров Нами, Южная Корея

5. Пагода Сайхо-Дзи, Япония.

8. Национальный парк Горхи-Тэрэлж, Монголия.

9. Национальный парк Аованда, Тайвань (Китай)

10. Каракол, Кыргызстан


ВИА/ИЖВ

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