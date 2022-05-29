Освоение ПИИ выросли на 7,8% за пять месяцев

По состоянию на 20 мая общий объем ПИИ во Вьетнаме, включая новый, скорректированный капитал и покупку акций иностранными инвесторами, сократился на 16,3% в годовом исчислении и составил всего 11,71 млрд долларов США.

Было зарегистрировано 578 новых проектов на сумму почти 4,12 млрд долларов США, что на 53,4% меньше, и 395 других зарегистрировались на увеличение капиталовложения более чем на 5,61 млрд долларов США, что на 45,4% больше, чем за тот же период 2021 года. Совокупная стоимость покупки акций иностранными инвесторами также выросла на 51,6% до 1,98 миллиарда долларов США.

Иностранный капитал был влит в 18 из 21 сектора экономики, причем львиная доля приходится на переработку и производство, составляя 6,8 млрд долларов США или 58,2% от общего объема инвестиций, за которыми следуют недвижимость, информационные коммуникации и наука-технологии.

За пять первых месяцев 79 стран и территорий сделали капиталовложения во Вьетнам, Сингапур лидировал с почти 3 миллиардами долларов США, за ним следуют Республика Корея (РК) с 2,06 миллиардами долларов США и Дания с примерно 1,32 миллиардами долларов США.

Южная провинция Биньзыонг, северная провинция Бакнинь и город Хошимин привлекли больше всего иностранных инвестиций с 2,52, 1,65 и более 1,3 млрд долларов США соответственно.