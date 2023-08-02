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Освоение государственных инвестиций улучшилось за семь месяцев
Сумма составляет около 54,1 трлн донгов под центральным управлением, или 40,6% от целевого показателя для этого вида финансирования и рост на 29,4% в годовом исчислении, и 236,9 трлн донгов под местным управлением, что составляет 41,5% от целевого показателя и рост на 20,5%.
За тот же период 2022 года освоенный государственный капитал составил 39,7% от прошлогоднего целевого показателя и увеличился на 12,3% в годовом исчислении, свидетельствуют данные.
Только в июле, по оценкам GSO, было выделено 58,5 трлн донгов государственных инвестиций, что на 28,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, включая 10,8 трлн донгов под центральным управлением (рост на 31,8%) и 47,7 трлн донгов под местным управлением (рост на 27,6%).
На 2023 год министерствам, отраслям и местным органам власти из государственного бюджета выделено более 804,42 трлн. донгов.
Министерство планирования и инвестиций обратилось к этим заинтересованным сторонам с просьбой обеспечить уровень выплат более 95% в соответствии с целями правительства и премьер-министра.