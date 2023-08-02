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Освоение государственных инвестиций улучшилось за семь месяцев

По данным Главного статистического управления (ГСУ), за первые семь месяцев 2023 г. объем освоенных средств из государственного бюджета составил 291 трлн. донгов (12,3 млрд. долл. США), что соответствует 41,3% от годового плана и на 22,1% больше, чем годом ранее По данным Главного статистического управления (ГСУ), за первые семь месяцев 2023 г. объем освоенных средств из государственного бюджета составил 291 трлн. донгов (12,3 млрд. долл. США), что соответствует 41,3% от годового плана и на 22,1% больше, чем годом ранее, что свидетельствует о заметном улучшении ситуации с освоением государственных инвестиций.

Сумма составляет около 54,1 трлн донгов под центральным управлением, или 40,6% от целевого показателя для этого вида финансирования и рост на 29,4% в годовом исчислении, и 236,9 трлн донгов под местным управлением, что составляет 41,5% от целевого показателя и рост на 20,5%.

За тот же период 2022 года освоенный государственный капитал составил 39,7% от прошлогоднего целевого показателя и увеличился на 12,3% в годовом исчислении, свидетельствуют данные.

Только в июле, по оценкам GSO, было выделено 58,5 трлн донгов государственных инвестиций, что на 28,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, включая 10,8 трлн донгов под центральным управлением (рост на 31,8%) и 47,7 трлн донгов под местным управлением (рост на 27,6%).

На 2023 год министерствам, отраслям и местным органам власти из государственного бюджета выделено более 804,42 трлн. донгов.

Министерство планирования и инвестиций обратилось к этим заинтересованным сторонам с просьбой обеспечить уровень выплат более 95% в соответствии с целями правительства и премьер-министра.

ВИА/ИЖВ

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