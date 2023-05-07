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Освоение государственного капитала за четыре месяца достигло 14,66% от годового целевого показателя
По данным Минфина, в настоящее время в 3 министерствах и 19 населенных пунктах уровень освоения средств превышает 20%. Некоторые министерства и населенные пункты с высоким уровнем выплат включают: Донгтхап (38,3%), Бенче (36,96%), Правление Мавзолея Хо Ши Мина (36,66%), Тьенжанг (33,85%), Футхо (32,99%).
Тем не менее, по-прежнему существуют 47 министерств, центральных агентств и 27 населенных пунктов с уровнем освоения средств менее 15%; из которых в 32 министерствах, центральных агентствах и 1 населенном пункте освоение средств составило менее 5% от плана.
Чтобы ускорить работу, министерство предложило премьер-министру поручить Министерству планирования и инвестиций (MPI) издать конкретное руководство по условиям распределения капитала в отношении среднесрочных и ежегодных государственных инвестиций.
Министерствам, центральным учреждениям и местным органам власти было предложено представить отчеты о ходе освоения средств.
МПИ было предложено в ближайшее время завершить подготовку досье и представить правительству доклад о продлении сроков реализации и оплаты государственного инвестиционного капитала из государственного бюджета 2022 года на следующий год для министерств, центральных ведомств и местных органов власти.
Для министерств, центральных и местных ведомств Министерство финансов предлагает реализовать Директиву премьер-министра № 08/CT-TTg от 23 марта 2023 года о задачах и решениях, направленных на содействие распределению государственного инвестиционного капитала, 3 национальных целевых программы в 2023 году, чтобы стимулировать выделение и расходование государственных инвестиционных планов за счет средств государственного бюджета в 2023 году.
Министерство финансов сообщило, что в апреле 2023 г. было направлено Официальное письмо № 3593/BTC-ĐT от 14 апреля 2023 г. в министерства, центральные и местные ведомства; в котором, предлагая много конкретных решений министерствам, центральным и местным агентствам и органам по контролю за оплатой капитала по усилению управления и оплаты, чтобы ускорить освоение инвестиционного плана капитала государственных инвестиций из государственного бюджета в 2023 году.
Министерство финансов сообщило, что в апреле 2023 года выпустило письмо № 3593 / BTC-DT от 14 апреля 2023 года министерствам, центральным и местным агентствам; в частности, предложить конкретные решения для министерств, центральных и местных агентств и агентств об усилении управления и оплаты для ускорения план государственных инвестиций из государственного бюджета в 2023 году.