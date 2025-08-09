Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Освобождение от виз для иностранных граждан особой категории

8 августа 2025 года Правительство издало Постановление № 221/2025/NĐ-CP, предусматривающее временное освобождение от виз для иностранных граждан особой категории, нуждающихся в преференциях для содействия социально-экономическому развитию. В постановлении определены следующие категории иностранных граждан, освобождаемых от виз:

а) Гости, приглашенные Генеральным секретарем Центрального исполнительного комитета Коммунистической партии Вьетнама, Президентом, Председателем Национального собрания, Премьер-министром, Постоянным членом Центрального секретариата Коммунистической партии Вьетнама, Заместителем Президента, Заместителем Председателя Национального собрания, Заместителем Премьер-министра, Председателем Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама, Председателем Верховного народного суда, Прокурором Верховной народной прокуратуры, Главным государственным аудитором, министрами и лицами на аналогичных должностях, секретарями провинциальных партийных комитетов, секретарями городских партийных комитетов, председателями народных советов, председателями народных комитетов провинций и городов;

б) Учёные, эксперты, научные работники, профессора университетов и научно-исследовательских институтов; главные инженеры; высококвалифицированные кадры цифровой промышленности;

в) Инвесторы, руководители корпораций и крупных компаний мирового уровня;

г) Деятели культуры, искусства, спорта, туризма, оказывающие положительное влияние на общественность;

д) Почётные консулы Вьетнама за рубежом;

е) Приглашённые научно-исследовательскими институтами, университетами и крупными предприятиями. На основании предложений министерств и ведомств Правительство утверждает перечень институтов, университетов и крупных предприятий, имеющих право приглашать иностранных граждан;

ж) Иные лица, требующие безвизового режима в целях осуществления внешнеполитических связей или социально-экономического развития, решаются министром общественной безопасности на основании предложений ведомств и организаций.

Критерии и условия освобождения от виз

Согласно Постановлению № 221/2025/НĐ-CP, лица, указанные в пунктах б, в, г, д и е, должны соответствовать критериям, определяющим особую категорию, нуждающуюся в льготном безвизовом режиме для въезда во Вьетнам, в соответствии с Перечнем (Приложение 1 к постановлению).

В частности, иностранные граждане, являющиеся инвесторами или руководителями корпораций и крупных компаний мирового уровня, должны соответствовать следующему критерию: корпорация или компания входит в список 100 крупнейших в мире по рыночной капитализации, ежегодно публикуемый авторитетными международными организациями.

Учёные в области науки и техники должны иметь признанную престижную международную награду в области науки и техники..
Выдающиеся футболисты мира должны входить в список 100 лучших футболистов, ежегодно публикуемый авторитетными международными организациями, и быть приглашены во вьетнамские профессиональные футбольные клубы для участия в матчах или обменных мероприятиях.

Условия освобождения от виз: наличие действительного паспорта; для категории (a) - уведомление компетентного органа или организации; для категорий (б, в, г, д) - наличие письменного запроса от министерства, ведомства министерского уровня, ведомства, подчиняющегося правительству, партии или Национальному собранию; для категорий (е, ж) - наличие письменного запроса от соответствующего ведомства или организации. Лицо не должно входить в перечень тех, кому запрещён въезд или временно приостановлен выезд в соответствии с Законом о въезде, выезде, транзите и пребывании иностранных граждан во Вьетнаме.

Срок действия освобождения от виз не более 5 лет

Специальная карта освобождения от виз для иностранных граждан, пользующихся преференциями при въезде во Вьетнам, выпускается в двух формах - электронная и пластиковая с чипом; обе имеют равную юридическую силу. Владельцы карты могут многократно въезжать во Вьетнам; максимальный срок действия - 5 лет, но не менее чем на 30 дней короче срока действия паспорта.

Владельцу карты освобождения от виз предоставляется свидетельство о временном пребывании сроком на 90 дней при каждом въезде; если срок действия карты менее 90 дней, временное пребывание предоставляется на срок действия карты. Возможно продление временного пребывания, оформление визы или карты временного проживания в установленном порядке. Министерство общественной безопасности (Иммиграционный департамент) аннулирует карту, если её владелец не соответствует критериям и условиям либо при наличии уведомления от соответствующего органа.

Настоящее постановление принято с целью привлечения иностранных граждан из числа талантливых специалистов, высококвалифицированных кадров, инновационных предпринимателей, ведущих экспертов и учёных в приоритетных областях (таких как полупроводниковая промышленность, ключевые цифровые технологии и др.). Кроме того, оно направлено на привлечение руководителей, менеджеров, инвесторов, ведущих специалистов ряда крупных компаний, деятелей культуры, артистов, известных спортсменов и других лиц для формирования динамичной экономики, способной конкурировать на глобальном уровне.

ИЖВ/ВИА

