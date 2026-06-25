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Ориентиры развития Центрального города на правом берегу Красной реки привлекают большое внимание
Согласно плану, Центральный город на правом берегу Красной реки расположен к югу от Красной реки и охватывает исторический центр города, а также новые районы развития на юге и западе столицы. Площадь территории составляет около 45 317 гектаров. Численность населения, по прогнозам, достигнет около 6,365 млн человек к 2045 году и около 6,455 млн человек к 2065 году.
Одним из ключевых направлений плана является сохранение и развитие уникального историко-культурного наследия столицы. За районом Бадинь – Императорская цитадель Тханглонг закрепляется статус национального политико-административного центра страны. План предусматривает охрану объектов культурного наследия, исторических ландшафтов, зелёных зон и сооружений, представляющих историческую ценность. Предполагается, что эта территория будет интегрирована с районом озера Тэй, комплексом Храма литературы и железнодорожного вокзала Ханоя, а также Старым кварталом, образуя единую сеть культурных пространств.
В отношении Старого квартала план предусматривает сохранение традиционной пространственной структуры, ремесленных улиц, исторических и религиозных памятников, а также культурных пространств, связанных с историей становления Тханглонга – Ханоя.
В районе озера Хоанкием и прилегающих территорий город намерен сохранить характерные ландшафтные ценности, провести реставрацию исторических объектов, расширить общественные пространства и укрепить связи со Старым кварталом, Императорской цитаделью Тханглонг и Красной рекой.
Озеро Тэй и прилегающие территории по-прежнему рассматриваются как важный культурный, сервисный, туристический и ландшафтный центр столицы. План предусматривает создание пространственной оси, соединяющей озеро Тэй, Красную реку и древнюю крепость Колоа, сохранение историко-культурных памятников и развитие общественных пространств и пешеходных маршрутов вдоль озера.
Наряду с сохранением наследия план делает акцент на реконструкции и обновлении существующих центральных районов города. В историческом центре в пределах Второй кольцевой дороги предусматривается модернизация старых жилых кварталов, коллективных жилых комплексов и ветшающих многоквартирных домов; перепрофилирование промышленных объектов и складов, утративших актуальность; создание дополнительных общественных пространств, зелёных зон и объектов обслуживания населения.
Планируется комплексная реконструкция таких старых жилых массивов, как Тханьконг, Зянгво, Кимльен, Чунгты, Тханьнян и других, с их интеграцией в систему массового общественного транспорта.
План также предусматривает активное развитие модели TOD (развитие городской среды, ориентированное на общественный транспорт) вокруг станций городских железных дорог и крупных транспортных узлов. Подземные пространства, надземная инфраструктура и инженерные сети будут организованы комплексно для повышения эффективности использования земельных ресурсов и улучшения функционирования городской среды.
Для расширенной центральной зоны от Второй кольцевой дороги до зелёного коридора реки Нюэ предусмотрено создание новых городских центров, современных сервисных, торговых и общественных комплексов. Вдоль оси озеро Тэй – Колоа будут сформированы новые городские пространства с административными, культурными, торговыми и финансовыми центрами.
Одним из наиболее примечательных направлений является развитие оси озеро Тэй – Бави в качестве важного культурного и ландшафтного пространства столицы, соединяющего центральную часть города с его западными районами.
Согласно плану, районы к востоку и северу от Четвёртой кольцевой дороги будут развиваться по модели TOD, ориентированной на общественный транспорт и интегрированной с крупными транспортно-пересадочными узлами.
В свою очередь территории к западу и югу от Четвёртой кольцевой дороги будут развиваться как экологические и зелёные города с сочетанием функций сферы услуг, торговли, научных исследований и технологий. План также предусматривает сохранение и развитие традиционных ремесленных деревень, таких как Ванфук, Даши, Ванкхе и Зыонгной, в сочетании с развитием городской среды и культурного туризма.
Одним из ключевых объектов Центрального города на правом берегу Красной реки станет Олимпийский спортивный городок, который планируется создать у южных ворот столицы. На этой территории планируется создание крупного спортивного комплекса с главным стадионом вместимостью около 135 тысяч зрителей и системой сопутствующих спортивных объектов.
Олимпийский спортивный городок будет интегрирован с комплексом TOD Нгокхой, сетью высокоскоростной железной дороги Север – Юг, национальной железнодорожной системой и сетью городских железных дорог.
Ожидается, что конференция по представлению Генерального плана развития столицы с горизонтом планирования на 100 лет, которая состоится 29 июня, позволит инвесторам, экспертам и жителям города более полно ознакомиться с долгосрочными направлениями развития столицы. При этом план развития Центрального города на правом берегу Красной реки рассматривается как один из важнейших компонентов, который будет определять облик городского пространства Ханоя на протяжении многих последующих десятилетий.