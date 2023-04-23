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Ориентация на устойчивое развитие продовольствия и пищевых продуктов
По словам доцента, доктора Лай Куок Дата, политехнический университет -Национальный университет города Хошимин, тенденция к развитию перерабатывающей промышленности продовольствия и пищевых продуктов в Хошимине требует оптимизации производства, производственных затрат, цифровизации производства... В то же время отраслевые тенденции требуют от предприятий постоянной адаптации к цепочке поставок, персонализации продуктов, обеспечения устойчивой окружающей среды...
К факторам, влияющим на перерабатывающую промышленность продовольствия и пищевых продуктов в ближайшее время, можно отнести доходы и увеличение расходов населения, осведомленность о здоровье и потребление, требования к происхождению, качеству, источнику сырья, энергии, изменению климата... Таким образом, стратегия развитие перерабатывающей промышленности продовольствия и пищевых продуктов, в городе Хошимин должна придерживаться реалий развития рынка, чтобы обеспечить их осуществимость. На данный момент бизнес-сообщество остается в основном в рамках мелкомасштабной, ограниченной цифровыми технологиями... Оно также сталкивается со многими проблемами при освоении рынков и доступе к потребителям, конкуренции с иностранными предприятиями.
И в настоящее время вся перерабатывающая промышленность продовольствия и пищевых продуктов в Хошимине насчитывает около 2877 производственных и бизнес-подразделений, в том числе 2314 предприятий по переработке пищевых продуктов и 536 предприятий по производству и переработке напитков. Бизнес-сообщество и сталкивается со многими проблемами при освоении рынков и доступе к потребителям, конкуренции с иностранными предприятиями...
Г-жа Нгуен Тхи Ким Нгок, заместитель директора Департамента промышленности и торговли города Хошимин сказала, что перерабатывающая промышленность продовольствия и пищевых продуктов является ключевым сектором города, на долю которого приходится 14-15% производственной стоимости всей промышленности. Этот сектор также вносит от 14 до 15% добавленной стоимости всей промышленности города Хо Ши Мин.
Однако, учитывая тенденцию к использованию продуктов растительного происхождения, здоровому питанию, экологичному производству, отвечающему международным стандартам... тогда перерабатывающая промышленность продовольствия и пищевых продуктов должна диверсифицировать продукты, а также технологии производства.
Таким образом, ориентация на развитие перерабатывающей промышленности продовольствия и пищевых продуктов в Хошимине в период до 2030 года, с видением до 2050 года, очень актуальна для создания основы для определения ключевых продуктов и передовых технологий производства в соответствии с тенденциями внутреннего и внешнего рынка.
Согласно статистике первого квартала 2023 года, индекс промышленного производства перерабатывающей промышленности продовольствия и пищевых продуктов по-прежнему положительно вырос на 3,4%, а индекс запасов снизился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В котором группы переработанных фруктов и овощей, молока и молочных продуктов... являются группами, которые внесли положительный вклад в общий рост отрасли.
Многие предприятия, участвовавшие в семинаре, также предположили, что перерабатывающая промышленность продовольствия и пищевых продуктов срочно необходимо создать общую систему базы данных, тем самым создав эффективную зону сырья, обеспечив прослеживаемость происхождения экспорта для удовлетворения рыночного спроса.