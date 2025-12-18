Ориентация на применение атомной энергии во многих отраслях и сферах

17 декабря Заместитель Премьер-министра Правительства Нгуен Чи Зунг подписал Решение № 2736/QĐ-TTg об утверждении Плана реализации схемы развития и применения атомной энергии на период до 2030 года с перспективой до 2050 года (далее — План).



Цель Плана заключается в реализации Решения № 245/QĐ-TTg от 5 февраля 2025 года Премьер-министра Правительства об утверждении Схемы развития и применения атомной энергии на период до 2030 года с перспективой до 2050 года (далее — Схема) с обеспечением её действенности и эффективности.



Одновременно План конкретизирует цели и ориентиры развития и применения излучения и радиоактивных изотопов в различных отраслях и сферах, меры и ресурсы реализации с распределением ответственности между министерствами, ведомствами и местными органами власти в процессе выполнения Схемы, а также предусматривает формирование дорожной карты, определение ключевых приоритетных направлений, сроков и ресурсов реализации важных программ, проектов и мероприятий, подлежащих первоочередному инвестированию.



План определяет основные задачи, подлежащие реализации для достижения конкретных целей к 2030 году, включая развитие и применение излучения и изотопов в сфере здравоохранения; развитие и применение излучения и изотопов в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды; развитие и применение излучения и изотопов в сельском хозяйстве; развитие и применение излучения и изотопов в промышленности; развитие научно-технологического потенциала ядерной науки, подготовку трудовых ресурсов, обеспечение ядерной безопасности и физической защиты.



Согласно Плану, исследовательские, прикладные и образовательные учреждения в области атомной энергии будут модернизированы за счёт обновления материально-технической базы, повышения качества кадров и эффективности деятельности.

В частности, предусматриваются: проведение исследований по разработке проекта создания Национального института/центра радиационной медицины; инвестирование в оборудование и кадровое обеспечение ряда онкологических отделений, оснащённых установками лучевой терапии (или радиотерапевтических отделений), а также ведущих подразделений ядерной медицины, включая Центр ядерной медицины и онкологии армии; развитие специализированных трудовых ресурсов и дооснащение профильным оборудованием в сфере атомной энергии подразделений, осуществляющих геологическую и минеральную разведку, гидрометеорологический мониторинг, наблюдение за водными ресурсами и окружающей средой в интересах социально-экономического развития; формирование сильных исследовательских групп по применению излучения и радиоактивных изотопов в селекции и выведении сортов сельскохозяйственных культур; контроле насекомых и вредных организмов; радиационной обработке пищевой продукции в целях расширения применения атомной энергии в сельском хозяйстве и др.