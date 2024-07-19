Орден Золотой Звезды вручен Генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг. Фото: ВИA

От имени руководителей Партии и Государства член Политбюро, Президент То Лам огласил Решение и наградил товарища Нгуен Фу Чонга орденом Золотой звезды.На церемонии присутствовали все члены Политбюро, члены Секретариата, ряд кадровых работников – помощников Генерального секретаря ЦК КПВ, а также представители семьи товарища Нгуен Фу Чонга.Решение о награждении Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга орденом Золотой звезды – высшей наградой Партии и Государства – является признанием Партией, Государством и народом за его большой и исключительно выдающийся вклад в революционное дело Партии и нации.