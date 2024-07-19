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Орден Золотой Звезды вручен Генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу
На церемонии присутствовали все члены Политбюро, члены Секретариата, ряд кадровых работников – помощников Генерального секретаря ЦК КПВ, а также представители семьи товарища Нгуен Фу Чонга.
Решение о награждении Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга орденом Золотой звезды – высшей наградой Партии и Государства – является признанием Партией, Государством и народом за его большой и исключительно выдающийся вклад в революционное дело Партии и нации.