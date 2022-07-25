Орден Дружбы вручен бывшему генеральному секретарю МПС

Постоянный вице-председатель НС Чан Тхань Ман (справа) вручает орден Дружбы бывшему генеральному секретарю Межпарламентского союза Андерсу Йонссону. Фото: ВИА

24 июля в Ханое под председательством члена Политбюро, постоянного заместителя председателя Национального собрания (НС) Чан Тхань Мана состоялась церемония вручения Ордена Дружбы президента государства бывшему Генеральному секретарю Межпарламентского союза (МПС) Андерсу Йонссону.

Постоянный заместитель председателя НС подтвердил, что эта честь является признанием существенного и эффективного вклада Йонссона в укрепление отношений между НС Вьетнама и МПС.

Законодательный орган Вьетнама ценит искренние чувства, активную поддержку и сотрудничество Андерса Йонссона и его семьи во Вьетнаме за последние годы с первых дней его работы в Управлении Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в Ханое в 1980-х годах.

Он выразил надежду, что Йонссон продолжит делиться ценной информацией и опытом, чтобы помочь Вьетнаму еще больше повысить свою роль на крупнейшем в мире межпарламентском форуме.

Он также воспользовался случаем, чтобы поблагодарить супругу Джонсона, Киру Нуньес- Йонссона, за ее вклад в дружбу Вьетнама с Мексикой и латиноамериканским регионом.

Выразив свою честь и искреннюю благодарность партии, государству и национальному собранию Вьетнама за награду, бывший генеральный секретарь МПС подтвердил, что страна и народ Вьетнама всегда занимают особое место в его сердце, подчеркнув, что для него нет большей награды чем этот Орден.

Он добавил, что рад внести свой вклад в развитие и повышение позиции вьетнамского НС на мировом парламентском форуме, и подтвердил, что является близким другом Вьетнама, надеясь вернуться в страну еще много раз.