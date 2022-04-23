Оргкомитет рассматривает подготовку к SEA Games 31

22 апреля заместитель премьер-министра Ву Дык Дам, глава национального руководящего комитета по организации 31-х Игр Юго-Восточной Азии (SEA Games 31), провел совещание с министерствами и секторами, посвященное подготовке к крупнейшему спортивному событию в регионе.

Заместитель премьер-министра поручил продолжать тесное и эффективное сотрудничество друг с другом для решения проблем и обеспечения успешного проведения Игр.

Чан Дык Фан, заместитель генерального директора генерального Управления спорта Вьетнама, сообщил, что подготовка к SEA Games 31 в целом завершена, и страна уже готова к этому мероприятию.

Оргкомитет распорядился выполнить планы по обеспечению безопасности, здравоохранения, пандемической безопасности, логистики, коммунальных услуг и транспорта. Он также опубликовал положения о соревнованиях, руководства и расписание соревнований.

На данный момент на него зарегистрировались более 7.800 делегатов, тренеров и спортсменов из 11 стран Юго-Восточной Азии, а также более 2.500 местных и зарубежных журналистов. Оргкомитет также пригласил на Игры около 1.300 международных судей, супервайзеров и технических специалистов, отметил Фан.

Местные организаторы соревнований также усердно работали над подготовкой к Играм.

Чиновник добавил, что отныне к церемонии открытия оргкомитет продолжит проверку подготовки, обучение волонтеров и реализацию планов по обеспечению безопасности и порядка.

31-е Игры Юго-Восточной Азии запланированы на 12–23 мая и включают 40 видов спорта в 526 категориях.

Мероприятие пройдет в Ханое и 11 близлежащих населенных пунктах, а именно Бакнинь, Бакжанг, Намдинь, Ханам, Хоабинь, Хайфон, Футхо, Хайзыонг, Куангнинь, Ниньбинь и Виньфук. Столица станет местом проведения церемоний открытия и закрытия, а также 18 видов спорта.