НОВОСТИ

Организация перенаправления транспортных потоков в целях обеспечения программы «Горжусь тем, что я – вьетнамец»

15 августа полиция города Ханоя опубликовала уведомление об организации перенаправления транспортных потоков для обеспечения проведения художественно-публицистической программы «Горжусь тем, что я – вьетнамец», организованной Отделом пропаганды и агитации ЦК КПВ совместно с соответствующими органами и подразделениями на площади у Национального стадиона «Ми Динь» в квартале Тылием, Ханой. Согласно уведомлению, с 12:00 17 августа и до окончания программы «Горжусь тем, что я – вьетнамец» полиция Ханоя полностью запрещает движение всех транспортных средств (за исключением автомобилей с опознавательными знаками охраны, машин полиции, армии и других транспортных средств, пользующихся приоритетом в соответствии с законодательством) по следующим улицам: Ле Куанг Дао (от Ме Чи до площади у стадиона «Ми Динь») и Ле Дык Тхо (от Чан Хыу Зык до площади у стадиона «Ми Динь»).

Кроме того, временно запрещается движение грузовых автомобилей с грузоподъёмностью от 500 кг и более, а также пассажирских автомобилей от 16 мест и выше (за исключением автобусов, машин по вывозу мусора, аварийных служб, а также автомобилей с опознавательными знаками охраны, полиции, армии и других приоритетных средств). Ограничивается движение личных автомобилей и мотоциклов на ряде улиц: Ле Куанг Дао (от Ме Чи до проспекта Тханг Лонг), Ле Дык Тхо (от Чан Хыу Зык до Хо Хунг Мау), Ме Чи, Чан Хыу Зык, Хам Нги, Нгуен Ко Тхач, До Суан Хоп, Тан Ми, Нгуен Хоанг, Чау Ван Лием, дублёр проспекта Тханг Лонг (от Фам Хунг до Ле Куанг Дао), Хо Тунг Мау, Кау Зиен, Чинь Ван Бо.

В указанный период полиция Ханоя рекомендует жителям выбирать альтернативные маршруты, избегая зон с ограничением движения, в частности:

Транспортные средства, движущиеся с направления национальной трассы № 32, могут следовать по проспекту Тханг Лонг через провинциальную дорогу № 70 или по кольцевой дороге № 3 и в обратном направлении.

Для других маршрутов и транспортных средств полиция Ханоя требует от граждан соблюдения правил дорожного движения, установленных Решением № 06/2013/QĐ-UBND от 25 января 2013 года Народного комитета Ханоя и другими регулирующими документами компетентных органов.

Полиция Ханоя также обратилась в Департамент строительства с просьбой, исходя из уведомления о перенаправлении движения, скорректировать маршруты автобусных линий, ограничить их работу на затронутых улицах, а также временно приостановить деятельность автостоянок на улицах, где введён полный запрет движения.

Для успешного проведения программы полиция города Ханоя призывает участников дорожного движения сознательно и строго соблюдать Закон о дорожном движении, а также следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов.

ИЖВ/ВИА

