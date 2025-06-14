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Организация Объединённых Наций высоко оценила усилия Вьетнама по разминированию и поддержанию мира
Вьетнам продолжает сталкиваться с серьёзной проблемой остатков мин после войны, поскольку 17,7% общей территории страны загрязнено. Существующие мощности позволяют очищать только 40–50 тысяч гектаров в год, что означает, что что полное разминирование может занять от 150 до 180 лет. Это не только влияет на социально-экономическое развитие, но и нарушает инфраструктурные и образовательные проекты.
Согласно информации Вьетнамского национального центра противоминной деятельности (VNMAC), правительство Вьетнама разрабатывает проект, направленный на сокращение времени ликвидации последствий от мин до примерно 35–40 лет, с основной целью очистки территории на глубину 0,5 м к 2065 году. Для реализации этой цели, Вьетнам также работает над совершенствованием Постановления о ликвидации последствий бомб и мин и Национальная стратегия образования по предотвращению несчастных случаев, связанных с минами и бомбами.
Жан-Пьер Лакруа подчеркнул важность применения сбалансированного подхода, сочетая разминирование с социально-экономическим развитием и устойчивым развитием, например проект «Противоминная деятельность для деревня мира Вьетнам–Южная Корея». Он также поделился тремя важными уроками Вьетнама, которые могут быть применены на международном уровне: сильная политическая решимость, дух национального суверенитета; сильная институциональная основа с созданием Национального руководящего комитета, долгосрочный Национальный план действий; и четкая политика в отношении противоминной деятельности.
Заместитель Генерального секретаря ООН также подчеркнул важность комплексного подхода, сочетающего разминирование с сельским хозяйством, устойчивым развитием и социально-экономическим развитием. Кроме того, тесное партнёрство Вьетнама с международными организациями, такими как Программа развития ООН (ПРООН), также является ключевым фактором. Он подтвердил готовность ООН продолжать поддерживать Вьетнам в разминировании, обеспечивая безопасность и мир для населения.
Помимо работы по разминированию, Вьетнам также высоко оценивается за активное участие в операциях по поддержанию мира ООН. Вьетнам развернул миротворческие силы, включая полицейских, саперов и полевые госпитали в таких регионах, как Абиэй и Южный Судан, что получило высокую оценку местного населения. В настоящее время Министерство внутренних дел Вьетнама готовит офицеров для участия в этих операциях.
ООН придает особое значение Повестки дня тематики «Женщины, мир и безопасность». Вьетнам активно продвигает роль женщин в миротворческих силах, достигнув и превысив целевые показатели по числу женщин-офицеров. Вьетнам ставит цель увеличить долю женщин до 20% в период с 2026 по 2027 год.
С 2014 года Министерство обороны Вьетнама направило почти 1 100 сотрудников для участия в миротворческих миссиях и штаб-квартире ООН. В индивидуальном порядке Министерство обороны Вьетнама направило около 153 офицеров для выполнения задач штабных офицеров и военных наблюдателей ООН.
В составе подразделений с октября 2018 года Вьетнам успешно развернул 6 полевых госпиталей второго уровня в миссии UNMISS в Южном Судане, а с мая 2022 года три инженерные группы были направлены в миссию UNISFA в регион Абиэй.
Особо стоит отметить, что доля женщин среди вьетнамских военнослужащих, участвующих в этих операциях, составляет более 16%, что значительно превышает средний мировой показатель. Вьетнам обязуется продолжать увеличивать участие женщин в операциях по поддержанию мира, ставя цель достичь более 20% в индивидуальном составе и более 15% в составе подразделений в период с 2025 по 2030 годы.