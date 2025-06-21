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Организация Дня провозглашения запуска двухуровневой модели местной власти 30 июня
Правительство организовало общенациональные тренинги, а также использовало различные формы и механизмы для разъяснения вопросов со стороны мест и граждан. Созданы горячие линии для получения консультаций по вопросам предоставления госуслуг и полномочий органов власти. Также внедрён искусственный интеллект и виртуальные помощники, предоставляющие информацию и обеспечивающие доступ к 1 800 госуслугам, с возможностью немедленного ответа на запросы органов базового уровня.
В заключении конференции Премьер-министр Фам Минь Тьинь поручил министрам и руководителям ведомств лично руководить проверкой и срочно издать документы по вопросам децентрализации, делегирования полномочий, административных процедур, форм, документов, порядка их реализации, чтобы обеспечить беспрепятственную работу двухуровневой системы и избежать юридических пробелов и пересечений полномочий.
Глава Правительства поручил создать и запустить постоянные группы для приёма, рассмотрения и разрешения возникающих вопросов в процессе реализации двухуровневой системы. Министерству финансов совместно с Министерствами внутренних дел и юстиции, под председательством Вице-премьера Хо Дык Фока, поручено провести совещания с провинциями и городами для анализа вопросов, связанных с рабочими помещениями, условиями труда, расстановкой кадров, утилизацией избыточного имущества и выплатами для уволенных работников.
Премьер-министр также поручил министерствам и ведомствам разработать как бумажные, так и электронные справочники по административным процедурам и инструкциям для органов власти на уровне общин, а также предоставить методические указания для работников без профессионального статуса. Следует пересмотреть системы связи и терминальное оборудование для обеспечения бесперебойной работы системы двухуровневой власти и предоставления онлайн-госуслуг.
Он отметил, что министерства, ведомства и местные органы должны чётко отчитаться о достигнутых результатах, невыполненных задачах и отсутствующих проблемах в процессе реализации двухуровневой модели. Он указал на необходимость строго следовать и эффективно реализовывать План 02-KH/BCĐ TW от 19 июня 2025 года по ускоренной цифровой трансформации, обеспечивающей взаимосвязанную, синхронизированную и эффективную организацию системы политического аппарата.
В частности, к 30 июня 2025 года необходимо: обеспечить, чтобы 100% административных процедур, находящихся в ведении министерств и местных органов, были синхронизированы на соответствующих информационных системах; 100% местных органов должны завершить выбор, настройку, модернизацию и интеграцию своих информационных систем с Национальным порталом госуслуг; 100% министерств и местных органов должны модернизировать системы информационного обеспечения деятельности и управления для соответствия новой модели управления.
Кроме того, необходимо обеспечить предоставление 25 комплексных онлайн-госуслуг, уже интегрированных в Национальный портал, и 982 онлайн-госуслуг с минимум 10 делами в год по каждой услуге в каждой провинции. Также требуется выделить помещения, оснастить оборудованием, назначить руководство и персонал, создать сетевую инфраструктуру, организовать и стабильно эксплуатировать Центры административного обслуживания на провинциальном и общинном уровнях по типовой модели.
Премьер-министр потребовал от министров, руководителей ведомств и председателей народных комитетов провинций завершить выполнение всех задач в рамках своих полномочий и графиков, чтобы 30 июня 2025 года организовать торжественный День провозглашения официального запуска новой организационной модели системы государственной власти Вьетнама по принципу двухуровневой местной власти по всей стране, которая вступит в действие с 1 июля 2025 года.
Премьер-министр так же подписал Депешу № 92/CĐ-TTg от 20 июня 2025 года, в которой требует от министерств, ведомств и местных властей сосредоточиться на выполнении ключевых задач по внедрению двухуровневой модели организации местной власти с 1 июля 2025 года.