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НОВОСТИ

Опубликован национальный план по реализации декларации Глазго о лесах и землепользовании

Вьетнам будет тщательно управлять естественными лесами и постепенно решать проблему деградации лесов и земель к 2025 году, как это предусмотрено в недавно утвержденном национальном плане по реализации Декларации Глазго по лесам и землепользованию. Декларация была обнародована на Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP26) в ноябре 2021 года. В общей сложности декларацию подписали 143 страны, на долю которых приходится более 90% мировых лесов. Эти усилия были направлены на то, чтобы «остановить и обратить вспять потерю лесов и деградацию земель к 2030 году, обеспечивая при этом устойчивое развитие и способствуя инклюзивной трансформации сельских районов».

Национальный план к 2030 году призван реализовать цели устойчивого развития сельского хозяйства и сельских районов, сокращения выбросов парниковых газов, реагирования на изменение климата, сохранения биоразнообразия, устойчивого лесопользования и перехода к зеленой экономике и экономике замкнутого цикла.

Согласно плану, площадь восстанавливаемых и модернизированных деградированных естественных лесов установлена на уровне 10% к 2025 году и 20% к 2030 году. Между тем, ожидается, что площадь, сертифицированная для устойчивого лесопользования, достигнет 0,5 миллиона гектаров к 2025 году и 1 миллиона гектаров к 2030 году.

Вьетнам будет совершенствовать механизмы и политику для обеспечения устойчивости агролесомелиоративного производства и потребления, а также повышать устойчивость лесных угодий к изменению климата.

Будут предприняты усилия по улучшению условий жизни в сельской местности путем расширения прав и возможностей общин, консолидации системы управления земельными ресурсами и улучшения многоцелевого управления лесами.

План также направлен на содействие доступу и эффективному использованию внутренних и международных финансовых ресурсов, а также государственно-частное партнерство в агролесомелиоративном производстве и устойчивом лесопользовании, а также поддержку местных жителей, особенно групп этнических меньшинств.

ИЖВ/ВИА

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