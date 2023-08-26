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Опубликован национальный план по реализации декларации Глазго о лесах и землепользовании
Национальный план к 2030 году призван реализовать цели устойчивого развития сельского хозяйства и сельских районов, сокращения выбросов парниковых газов, реагирования на изменение климата, сохранения биоразнообразия, устойчивого лесопользования и перехода к зеленой экономике и экономике замкнутого цикла.
Согласно плану, площадь восстанавливаемых и модернизированных деградированных естественных лесов установлена на уровне 10% к 2025 году и 20% к 2030 году. Между тем, ожидается, что площадь, сертифицированная для устойчивого лесопользования, достигнет 0,5 миллиона гектаров к 2025 году и 1 миллиона гектаров к 2030 году.
Вьетнам будет совершенствовать механизмы и политику для обеспечения устойчивости агролесомелиоративного производства и потребления, а также повышать устойчивость лесных угодий к изменению климата.
Будут предприняты усилия по улучшению условий жизни в сельской местности путем расширения прав и возможностей общин, консолидации системы управления земельными ресурсами и улучшения многоцелевого управления лесами.
План также направлен на содействие доступу и эффективному использованию внутренних и международных финансовых ресурсов, а также государственно-частное партнерство в агролесомелиоративном производстве и устойчивом лесопользовании, а также поддержку местных жителей, особенно групп этнических меньшинств.