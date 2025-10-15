Опубликованы проекты документов XIV съезда КПВ для общественного обсуждения

Международная пресс-конференция, посвящённая опубликованию проектов документов, выносимых на XIV Всевьетнамский партийный съезд Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) для сбора общественных мнений, состоялась во второй половине дня 15 октября в Ханое. Мероприятие было организовано Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами.



Постоянный заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами Лай Суан Мон сообщил, что на 13-м пленуме Центрального комитета КПВ было рассмотрено и принято ряд важнейших решений, в том числе одобрены проекты документов, выносимых на съезд, и подчеркнуто их особое значение.

По словам Лай Суан Мона, это — основное, стержневое содержание, напрямую связанное с успехом XIV съезда КПВ, а также с ускорением устойчивого развития и повышением уровня жизни народа. Он отметил, что процесс подготовки документов велся тщательно, научно и системно: проекты неоднократно обновлялись, уточнялись и дополнялись, оформлялись в духе инноваций и практичности.



Центральный комитет также поручил дальнейшее совершенствование проектов, чтобы они были лаконичными, содержательными, отражали стратегическое видение и ключевые прорывы в новых условиях — в сфере институтов, инфраструктуры и человеческих ресурсов, а также раскрывали вопросы цифровой и зелёной трансформации, региональной кооперации и умных городов.



На этой основе Отдел ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами официально опубликовал полный текст проектов документов и объявил сбор общественных мнений.



В их числе: Проект политического доклада Центрального комитета КПВ XIII созыва, выносимого на XIV Всевьетнамский партийный съезд; Проект отчёта об итогах 40-летнего процесса Доймой (Обновление) в теоретическом и практическом аспектах; Проект отчёта об итогах 15-летнего выполнения Устава партии (2011–2025 годы) и предложения по его корректировке и дополнению.



Лай Суан Мон сообщил, что сбор мнений кадров, членов партии и населения по проектам документов XIV съезда продлится с 15 октября по 15 ноября 2025 года. К участию приглашены кадры, члены партии, представители всех слоёв населения и вьетнамцы, проживающие за рубежом. Обсуждение охватывает все положения проектов документов, представленных на съезд.



По его словам, предусмотрены три формы сбора мнений: проведение конференций, семинаров и круглых столов; через приложение VneID; посредством почтовых отправлений.



Отечественный фронт Вьетнама (ОФВ) и общественно-политические организации всех уровней собирают мнения по вертикальной системе. Партийные комитеты всех уровней, а также центральные и местные пресс-органы принимают письма и предложения граждан.



Министерство общественной безопасности совместно с Канцелярией ЦК КПВ, Отделом по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами и другими органами организует сбор мнений через приложение VneID.



Зарубежные представительства Вьетнама принимают письма от вьетнамцев, проживающих за границей.



Отдел ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами подведёт итоги и представит сводный отчёт о предложениях и замечаниях кадров, членов партии и народа по проектам документов, выносимых на XIV Всевьетнамский партийный съезд КПВ.