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Определены основные задачи и решения для содействия восстановлению после тайфуна и экономическому росту
По состоянию на 17 сентября 329 человек погибли и/или пропали без вести, еще около 1930 получили ранения. Около 234 700 домов, 1500 школ и множество объектов инфраструктуры были снесены или повреждены. Между тем, согласно предварительным статистическим данным, было уничтожено 3722 садка для выращивания аквакультуры, погибло около 3 миллионов голов домашнего скота и птицы, выкорчевано почти 310 000 деревьев.
Потери имущества оцениваются более чем в 50 триллионов донгов (2 миллиарда долларов США), что, по прогнозам, замедлит рост ВВП в этом году примерно на 0,15%.
Чтобы быстро ликвидировать последствия тайфуна, стабилизировать жизнь людей, ускорить восстановление производства и бизнеса, активно содействовать экономическому росту и контролировать инфляцию, чтобы обеспечить темпы экономического роста на уровне около 6,8 - 7%, правительство потребовало от министров, руководителей министерств, правительственных учреждений и других ведомств центрального уровня, а также председателей народных комитетов 26 населенных пунктов, пострадавших от Яги, быстро, решительно и эффективно выполнить заключение Политбюро, а также резоюции и указания правительства и премьер-министра, сосредоточиться на основных задачах и решениях.
В новой резолюции подчеркивается точка зрения правительства, согласно которой политика и решения по поддержке должны быть осуществимыми, проводиться быстро, своевременно, эффективно и целенаправленно, а также приносить прямую пользу пострадавшим группам населения. Все ресурсы должны мобилизовываться, управляться и распределяться разумно, эффективно и прозрачно, а потери, расточительство, негативные явления, групповые интересы и политическая спекуляция должны быть предотвращены.
Цель - защитить жизнь, безопасность и здоровье людей как главный приоритет; гарантировать социальное обеспечение, быстро восстановить повседневную и социальную деятельность, чтобы стабилизировать жизнь людей, особенно в населенных пунктах, сильно пострадавших от урагана, наводнения и оползней; быстро возобновить производство, цепочки поставок и труда, восстановить и развить производственную и деловую деятельность, а также поддержать тенденцию роста и восстановления населенных пунктов и всей экономики в 2024 году.
Помощь предназначена для населения, рабочих, уязвимых групп, коммерческих домохозяйств, кооперативов и предприятий в пострадавших населенных пунктах.
Помощь будет оказываться в основном в сентябре и октябре. Некоторые меры поддержки домохозяйств и предприятий могут быть продлены до конца 2025 года в соответствии с ходом их восстановления и сезонными факторами производственной и деловой активности, говорится в резолюции.
Шесть групп основных задач и решений, изложенных в резолюции, включают в себя задачи по защите жизни, безопасности и здоровья людей, поддержке восстановления повседневной и социальной деятельности для стабилизации жизни людей, а также поддержке производственных предприятий, хозяйственных обществ, кооперативов и предприятий для быстрого возобновления производства, цепочек поставок и труда, восстановления и укрепления производства, бизнеса и экономического роста.
Другие касаются готовности в ближайшее время к стихийным бедствиям, включая ураганы, наводнения и оползни; механизмов, политики и решений по сокращению и упрощению административных процедур для реализации политики поддержки; а также борьбы с инфляцией и стимулирования экономического роста.