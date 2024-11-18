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Операторы связи инвестируют в технологии 4G, 5G
4G останется доминирующей технологией до 2030 годаМинистерство информации и коммуникаций (МИК) со ссылкой на Groupe Speciale Mobile Association (GSMA) и Ericsson прогнозирует, что 4G останется доминирующей технологией у большинства абонентов (55%) до 2025 года. Она сохранит эту позицию до 2028 года (50 %), и эта доля будет постепенно снижаться, когда начнет доминировать 5G.
Учитывая это, после проведения аукциона по продаже трех частотных диапазонов для операторов связи для развертывания сетей 4G и 5G, MИК продолжает выделять частотные диапазоны 880-915 МГц и 925-960 МГц для этих двух технологий. Между тем, диапазон 900 МГц лицензирован для четырех операторов - Vietnamobile, VNPT, Viettel и MobiFone - для работы в сетях 2G/3G/4G.
Министр информации и коммуникаций Нгуен Мань Хунг заявил, что 2024 год - это год коммерциализации 5G в масштабах страны, но операторам все равно придется инвестировать в инфраструктуру 4G, которая будет важна как минимум в течение следующих пяти лет.
По его словам, 4G будет доминировать до 2030 года, и только в 2029 году 5G сможет превзойти 4G по объему трафика данных и количеству абонентов.
Одновременные инвестиции в 5G и 4G
Сеть 4G группы компаний военной промышленности и телекоммуникаций Viettel теперь охватывает более 95 % населения. За последний год компания установила 6 000 новых базовых станций 4G, повысила пропускную способность и увеличила мощность 53 000 других станций 4G, обеспечив доступ к этой сети для более чем 4 миллионов человек в отдаленных районах, поскольку 2G была отключена.
В настоящее время количество 4G-станций Viettel составляет около 40% от общего числа подобных объектов во Вьетнаме.
Viettel планирует к 2025 году обеспечить покрытие 4G, эквивалентное покрытию 2G, примерно для 98 % населения. В ближайшее время компания планирует построить еще 7 000 новых станций 4G, продолжая увеличивать пропускную способность и емкость существующих объектов для повышения качества услуг по мере роста числа абонентов.
Нгуен Тхи Там, заместитель генерального директора Viettel Networks Corporation - дочерней компании Viettel, сообщил, что компания одновременно работает над технологиями 5G и 4G. Ранее компания сократила инвестиции в 3G при разработке 4G. Однако Viettel все равно будет вкладывать большие средства в 4G, так как ему предстоит сыграть решающую роль в борьбе с проблемами сети, возникшими из-за отключения 2G в сельских районах.
Вьетнамская почтово-телекоммуникационная группа (VNPT) будет продолжать инвестировать в 4G наряду с коммерческим внедрением 5G и исследованием технологии 6G. Она надеется расширить зону покрытия 4G и 5G до 98 % населения к 2025 году, при этом скорость загрузки будет составлять 40 Мб/с для 4G и 100 Мб/с для 5G.
До Мань Зунг, исполняющий обязанности директора отдела по работе с индивидуальными клиентами VinaPhone - дочерней компании VNPT, говорит, что группа стремится к расширению сети 4G, поскольку увеличение зоны покрытия позволит клиентам получить доступ к цифровым услугам.
Корпорация MobiFone также намерена построить в следующем году еще около 4 000 базовых станций 4G для расширения сети.
Нгуен Динь Зунг, заместитель руководителя подразделения телекоммуникационных услуг MobiFone, отметил, что компания определила инвестиции в 4G как одну из своих задач, поскольку сеть 2G была закрыта, и если клиенты не смогут получить доступ к услугам 4G, они будут подавать жалобы и даже переходить к другим поставщикам услуг.
Заместитель директора Департамент по телекоммуникациям MИК Нгуен Фонг Ня заявил, что, поскольку услуги 2G закрываются, а 3G скоро будет развиваться по той же дорожной карте, 4G становится самой важной сетью телекоммуникационных услуг для провайдеров. Чтобы обеспечить качество услуг и удовлетворить растущий потребительский спрос, они должны постоянно инвестировать в 4G