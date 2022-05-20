ООН обещает поддержку схеме энергетического перехода Вьетнама

Организация Объединенных Наций (ООН) подтвердила свою готовность поддержать Вьетнам в установлении партнерства в области энергетического перехода со странами Большой семерки (G7) в письме Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша премьер-министру Вьетнама Фам Минь Тьиню.

Специальный советник Генерального секретаря ООН по борьбе с изменением климата Селвин Харт передал письмо постоянному представителю Вьетнама при ООН послу Данг Хоанг Жангу на встрече в Нью-Йорке 18 мая.

В письме Генеральный секретарь ООН приветствовал решение Вьетнама взять на себя твердое обязательство по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году и сокращению внутреннего потребления электроэнергии за счет сжигания угля на 26-й Конференции сторон Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP26), подтвердив, что ООН полностью поддерживает усилия Вьетнама по поэтапному отказу от угольной энергетики к 2040 году.

Гутерриш приветствовал недавнее соглашение стран G7 уделить приоритетное внимание установлению партнерства с Вьетнамом в сфере энергетического перехода.

Посол Жанг поблагодарил ООН и Генерального секретаря за поддержку Вьетнама, сказав, что вскоре направит письмо премьер-министру Тьиню и продолжит тесное сотрудничество со специальным советником и агентствами ООН в этом вопросе./.