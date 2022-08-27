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НОВОСТИ

ООН высоко ценит Вьетнам в выполнении обязательств по борьбе с изменением климата

25 августа посол Данг Хоанг Жанг, глава Постоянного представительства Вьетнама при ООН, провел рабочую встречу с помощником Генерального секретаря ООН, специальным советником Генерального секретаря по климатическим действиям Селвина Харта.

Селвин Харт высоко оценил результаты своего визита в Ханой в начале августа, в ходе которого он воочию убедился в серьезности и усилиях Вьетнама в выполнении взятых на себя обязательств, сделанные на 26-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), а также проблемы, стоящие перед Вьетнамом.

Данг Хоанг Жанг поделился, что вьетнамские агентства дали очень положительные отзывы о недавнем визите г-на Селвина Харта, подтвердив, что Вьетнам продолжает прилагать усилия для реализации плана по выполнению обязательств, принятых на COP 26, и будет мобилизовывать все необходимые внутренние и международные финансовые ресурсы.

Посол Данг Хоанг Жанг подтвердил, что Вьетнам хочет иметь комплексный подход к реагированию на изменение климата, включая факторы занятости, социального обеспечения и уровня жизни уязвимых групп, в дополнение к содействию переходу на возобновляемые источники энергии.

Посол также сказал, что кроме финансовой поддержки Вьетнам желает, чтобы ООН способствовала передаче технологий и знаний из развитых стран с точки зрения хранения и использования возобновляемых источников энергии, создания создание углеродного рынка, чтобы помочь выполнить обязательства Вьетнама на COP26.

Харт также подтвердил, что ООН будет продолжать поддерживать Вьетнам в его энергетическом переходе, мобилизации ресурсов и передаче технологий для выполнения своих обязательств.

ВИА

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