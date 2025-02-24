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Онлайн-продажи способствуют достижению новых высот в бизнесе
Нгуен Тхань Шон, директор по электронной коммерции WINCO Group, подчеркнул, что компании все больше осознают важность продаж на нескольких платформах. Однако многие компании по-прежнему полагаются на единый канал, упуская возможности для расширения своей клиентской базы. В условиях стремительного развития социальных сетей отсутствие взаимодействия с этими платформами может привести к отставанию бизнеса. Существенной проблемой является управление и синхронизация информации о продуктах по различным каналам, что требует инвестиций как в технологии, так и в человеческие ресурсы, добавил Нгуен Тхань Шон.
Фам Тхуи Хань, генеральный директор Lumos Cosmetics Vietnam Co. Ltd, подчеркнул, что мультиплатформенные онлайн-продажи - неизбежная тенденция для устойчивого роста бизнеса. Однако путь к успеху не всегда бывает гладким. Несмотря на растущий спрос на онлайн-покупки, многие компании еще не до конца осознали важность присутствия на нескольких платформах.
ХоангЧунг Данг, генеральный директор компании Hoang Thinh Solutions Trading and Services Co. Ltd, указал на ограниченность ресурсов как на ключевой барьер. Многие малые и средние предприятия (МСП) сталкиваются с нехваткой рабочей силы и финансовыми трудностями. Необходимость инвестировать в новые технологии, чтобы идти в ногу с развитием рынка, может привести к тому, что малые предприятия начнут отставать от более крупных конкурентов.
Еще одна проблема - управление и синхронизация данных на разных платформах. Без эффективной системы управления несоответствия в деталях продукта, ценах и акциях могут запутать покупателей и подорвать доверие к бренду. Чтобы добиться успеха, компании должны не только разрабатывать качественные продукты, но и улучшать качество обслуживания клиентов и поддержку по всем каналам продаж, отметил он.
Исследование Google показало, что 53 % потребителей покидают сайт, если его загрузка занимает более трех секунд, что подчеркивает острую необходимость оптимизации пользовательского опыта на всех платформах. Кроме того, многие компании используют мультиплатформенные продажи не только для роста доходов, но и для повышения узнаваемости бренда. Поскольку каждая платформа требует индивидуального подхода, компании должны адаптировать свои коммуникационные стратегии к каждой из них. Увлекательный контент и целенаправленное взаимодействие, будь то реклама в социальных сетях или персонализированный опыт на сайте, помогут укрепить лояльность клиентов.
Чтобы помочь бизнесу, особенно малому и среднему, ориентироваться в мультиплатформенных продажах, эксперты выступают за комплексный подход к маркетингу и стратегиям продаж.
Компании могут использовать программное обеспечение для многоканального управления, чтобы отслеживать заказы, управлять запасами и анализировать поведение клиентов. Некоторые компании успешно внедрили эти решения. Например, компания Tiki внедрила искусственный интеллект (ИИ) для персонализации пользовательского опыта и повышения конверсии. Аналитика данных также очень важна, поскольку она позволяет получить ценные сведения о поведении потребителей и тенденциях рынка. Отчет McKinsey & Company показал, что предприятия, эффективно использующие аналитику данных, могут увеличить доход на 5-6 %.
Стратегические маркетинговые и рекламные кампании необходимы для расширения круга покупателей. Например, во время крупных торговых событий, таких как «Черная пятница» или «Киберпонедельник», компании могут привлечь покупателей эксклюзивными скидками и целевыми акциями.
Ле Ван Зунг, генеральный директор АО «АБсофт» и эксперт по цифровой трансформации, подчеркнул, что многоплатформенные онлайн-продажи не только помогают бизнесу расширить рынок сбыта, но и снижают риски, связанные с чрезмерной зависимостью от одного канала. По данным компании, предприятия, работающие как минимум на трех платформах, отмечают 40-процентный рост доходов по сравнению с предыдущим годом. Использование таких социальных медиаплатформ, как Facebook и Instagram, укрепляет отношения с клиентами, создавая интерактивное сообщество, где пользователи могут делиться и обсуждать продукцию - важный компонент создания бренда.