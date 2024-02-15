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Около 57.000 человек посетили мавзолей Хо Ши Мина во время Тэт
Во время самого важного ежегодного праздника во Вьетнаме люди часто вспоминают своих предков и тех, кто оказал большие услуги нации.
Президент Хо Ши Мин родился 19 мая 1890 года в общине Кимлиен уезда Намдан центральной провинции Нгеан. Всю свою жизнь он посвятил делу национального освобождения, неустанно стремясь к миру и прогрессу во всем мире.
Он привел страну к успеху в борьбе за национальную независимость и в создании Демократической Республики Вьетнам (ныне Социалистическая Республика Вьетнам) после Августовской революции 1945 года. Президент скончался 2 сентября 1969 года.
Его мавзолей, открытый для публики 29 августа 1975 года, является важной достопримечательностью столицы Ханоя и является неотъемлемой частью политической и социальной истории Вьетнама.
К9 был местом, где президент Хо Ши Мин, члены Политбюро и Центрального комитета партии решали важнейшие вопросы страны во время антиамериканской войны. Он также был выбран для сохранения тела покойного президента в 1969-1975 годах.