Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Около 57.000 человек посетили мавзолей Хо Ши Мина во время Тэт

Более 56.600 посетителей, в том числе 29.050 иностранцев, отдали дань уважения президенту Хо Ши Мину в его мавзолее во время празднования Лунного Нового года (Тэт) с 9 по 12 февраля.
  Мавзолей Хо Ши Мина. Фото: ВИA  
В это время более 500 посетителей возносили благовония покойному лидеру в историческом памятнике Дачонг (K9) в ханойском уезже Бави.

Во время самого важного ежегодного праздника во Вьетнаме люди часто вспоминают своих предков и тех, кто оказал большие услуги нации.

Президент Хо Ши Мин родился 19 мая 1890 года в общине Кимлиен уезда Намдан центральной провинции Нгеан. Всю свою жизнь он посвятил делу национального освобождения, неустанно стремясь к миру и прогрессу во всем мире.

Он привел страну к успеху в борьбе за национальную независимость и в создании Демократической Республики Вьетнам (ныне Социалистическая Республика Вьетнам) после Августовской революции 1945 года. Президент скончался 2 сентября 1969 года.

Его мавзолей, открытый для публики 29 августа 1975 года, является важной достопримечательностью столицы Ханоя и является неотъемлемой частью политической и социальной истории Вьетнама.

К9 был местом, где президент Хо Ши Мин, члены Политбюро и Центрального комитета партии решали важнейшие вопросы страны во время антиамериканской войны. Он также был выбран для сохранения тела покойного президента в 1969-1975 годах.

ВИА/ИЖВ

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