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Около 385 миллионов долларов США необходимо для модернизации трех национальных автомагистралей в дельте Меконга

Департамент автомобильных дорог Вьетнама предложил проект стоимостью около 9,3 триллиона донгов (385 миллионов долларов США) по модернизации и обновлению частей трех национальных автомагистралей - № 53, № 62 и № 91B - в дельте реки Меконг. Из этой суммы более 6,25 триллиона донгов будут получены за счет кредитов Всемирного банка и более 3 триллионов донгов - за счет встречного капитала Вьетнама, согласно предложению, поданному в Министерство транспорта.

В рамках проекта будет модернизировано около 69 км национального шоссе № 62 в провинции Лонган, мост Нгаты и 41 км участка национального шоссе № 53 в провинциях Виньлонг и Чавинь, а также 141 км участка национального шоссе № 91B в городе Кантхо и провинциях Хаужанг, Шокчанг и Бакльеу.

После модернизации дороги будут иметь четыре полосы движения, максимальную скорость 80 км/ч, ширину дорожного покрытия 11 м и ширину обочин 0,5 м.

Проект будет реализован в течение пяти лет после вступления в силу соглашения о финансировании, сообщили в департаменте

ВИА/ИЖВ

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