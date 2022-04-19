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НОВОСТИ

Около 3.000 бегунов соревнуются в полумарафоне Тайхо-2021

Около 3.000 спортсменов приняли участие в полумарафоне Тайхо-2021, организованном Народным комитетом ханойского района Тайхо 17 апреля. Из них более 1.000 человек соревновались в полумарафоне.

Около 3.000 спортсменов приняли участие в полумарафоне Тайхо-2021, организованном Народным комитетом ханойского района Тайхо 17 апреля. Из них более 1.000 человек соревновались в полумарафоне.

Они соревновались в 4 различных категориях: 21 км, 15 км, 6 км и 3 км.

В мужском полумарафоне Буй Ван Зунг выиграл чемпионат с результатом 1 час 13 минут 54 секунды, а Ле Тхи Бить финишировала первой в женском полумарафоне с результатом 1 час 22 минуты 22 секунды.

Конкурс, впервые организованный в 2020 году, дважды отменялся в 2021 году из-за пандемии COVID-19.

Фам Суан Тай, заместитель председателя Народного комитета округа Тайхо и глава организационного комитета мероприятия, сказал, что турнир является одним из мероприятий, проводимых для популяризации спорта и поощрения людей к бегу для улучшения здоровья и физической формы.

ВИА

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