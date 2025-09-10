Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Около 300 игроков соревнуются на турнире по бадминтону Super 100 во Вьетнаме

Турнир Yonex-Sunrise Vietnam Open 2025 официально стартовал 9 сентября в спортивном зале Nguyen Du Gymnasium в Хошимине, собрав около 300 игроков из 20 стран и территорий. Турнир, входящий в престижную серию Super 100 Всемирной федерации бадминтона (BWF), проходит с 9 по 14 сентября с общим призовым фондом 110 000 долларов США.

В мужском одиночном разряде в жеребьевку вошли такие сильные соперники, как японец Такума Обаяши, индонезиец Чико Аура Дви Вардойо и вьетнамец Нгуен Хай Данг, посеянный седьмым и считающийся главной надеждой страны. В женском одиночном разряде действующая чемпионка Нгуен Тхуи Линь, первая ракетка турнира, претендует на свой четвертый титул подряд после побед в 2022, 2023 и 2024 годах.

В день открытия вьетнамец Ву Тхи Чанг провел первый матч за сборную принимающей страны, обыграв индонезийца Ааши Равата со счетом 2:1, что стало обнадеживающим стартом для хозяев поля.

По словам организаторов, Открытый чемпионат Вьетнама уже давно стал “благодатной почвой” для проявления молодых талантов, и многие чемпионы и игроки, которые когда-то выступали здесь, впоследствии стали мировыми звездами. Турнир не только предлагает захватывающее спортивное действо, но и дает возможность представить динамичный, дружелюбный и глобально интегрированный имидж города Хошимин международным друзьям.

ВИА/ИЖВ

9 сентября секретарь ЦК партии, исполняющий обязанности министра иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг провёл онлайн-телефонный разговор с членом ЦК Народно-революционной партии Лаоса, министром иностранных дел Лаоса Тхонгсаваном Пхомвиханом.
