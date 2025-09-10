НОВОСТИ
Около 300 игроков соревнуются на турнире по бадминтону Super 100 во Вьетнаме
В мужском одиночном разряде в жеребьевку вошли такие сильные соперники, как японец Такума Обаяши, индонезиец Чико Аура Дви Вардойо и вьетнамец Нгуен Хай Данг, посеянный седьмым и считающийся главной надеждой страны. В женском одиночном разряде действующая чемпионка Нгуен Тхуи Линь, первая ракетка турнира, претендует на свой четвертый титул подряд после побед в 2022, 2023 и 2024 годах.
В день открытия вьетнамец Ву Тхи Чанг провел первый матч за сборную принимающей страны, обыграв индонезийца Ааши Равата со счетом 2:1, что стало обнадеживающим стартом для хозяев поля.
По словам организаторов, Открытый чемпионат Вьетнама уже давно стал “благодатной почвой” для проявления молодых талантов, и многие чемпионы и игроки, которые когда-то выступали здесь, впоследствии стали мировыми звездами. Турнир не только предлагает захватывающее спортивное действо, но и дает возможность представить динамичный, дружелюбный и глобально интегрированный имидж города Хошимин международным друзьям.