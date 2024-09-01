НОВОСТИ
Около 2,7 млрд долларов США необходимо для реализации проекта по выращиванию высококачественного риса на площади 1 млн га
По словам Тон Тхат Шон Фонга, заместителя директора правления Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD) по сельскохозяйственным проектам, внутренние ресурсы сложно обеспечить. Поэтому решающее значение имеет привлечение международного финансирования. На сегодняшний день Всемирный банк (ВБ) обязался предоставить стране кредиты и техническую поддержку, а Международный научно-исследовательский институт риса (IRRI) и другие организации обещали оказать техническую помощь.
Основываясь на обязательствах ВБ, министерство вместе с 12 провинциями и городами дельты Меконга и соответствующими министерствами работает с банком и местными и международными экспертами над завершением проекта инфраструктуры и технической поддержки для выращивания высококачественного риса с низким уровнем выбросов в регионе. Ожидается, что данный проект будет представлен премьер-министру на утверждение в третьем квартале 2024 года.
Проект включает в себя три компонента: развитие инфраструктуры для высококачественных цепочек создания стоимости риса с низким уровнем выбросов, разработка и передача технологий и управление проектом. Стоимость проекта оценивается в 430 миллионов долларов США, из которых 330 миллионов долларов США будут покрыты за счет кредита Всемирного банка.
По словам Као Тханг Бинь, старшего эксперта ВБ, Вьетнам входит в тройку ведущих стран-экспортеров риса в мире, а каждый шестой человек, употребляющий рис, ест вьетнамский рис. Эта инициатива является первым крупномасштабным проектом по устойчивому производству риса, направленным на сокращение выбросов как во Вьетнаме, так и во всем мире. Для страны Юго-Восточной Азии это поворотный момент для продвижения и ребрендинга своего риса, демонстрации своей ответственности в производстве риса и укрепления своего мирового авторитета.
По оценкам Као Тханг Биня, инвестиции в проект в размере около 1 миллиарда долларов США могут принести около 4 миллиардов долларов США прибыли. Кроме того, сокращение производственных затрат и расхода удобрений примерно на 30 % представляет собой значительную выгоду для страны.
Проект по выращиванию высококачественного риса на площади 1 миллион гектаров также поддерживает обязательства Вьетнама по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году и сокращению выбросов метана к концу 2030 года.
Фам Хоанг Май, директор департамента внешнеэкономических связей Министерства планирования и инвестиций, предложил MARD обратиться за специальным разрешением в Национальное собрание. Это позволит MARD работать в качестве основного инвестора проекта, передавать кредитные средства местным властям и делегировать реализацию проекта местным властям. ВБ также обязался приобретать все углеродные квоты по проекту по установленной цене (аналогично предыдущим закупкам углеродных квот в рамках лесных проектов Вьетнама).