Около 17.000 человек приняли участие в Олимпийском дне бега во имя здоровья народа и национальной безопасности в Ханое

Участники присоединяются к Олимпийскому дню бега 2026 года во имя здоровья народа и национальной безопасности в Ханое. (Фото: ВИА)

Проводимое под председательством Министерства общественной безопасности в координации с Министерством культуры, спорта и туризма, а также народными комитетами 34 провинций и городов, это мероприятие входит в число событий, посвящённых 80-летию призыва Президента Хо Ши Мина ко всеобщим занятиям физической культурой, 80-летию Дня спорта Вьетнама (27 марта 1946 года — 2026 год) и 80-летию Сил народной общественной безопасности (12 июля 1946 года - 2026 год).

Забег прошёл одновременно по всей стране, собрав более 1,2 миллиона участников в большинстве из 3.321 общины, квартала, особой зоны и городского центра страны.

В Ханое центральное мероприятие состоялось на площади Донгкиньнгиатхук. Участники преодолели дистанцию в 1,7 км вокруг озера Хоанкием.

Выступая на церемонии открытия, заместитель министра общественной безопасности генерал-полковник Ле Куок Хунг подчеркнул, что Президент Хо Ши Мин на протяжении всей своей жизни неизменно придавал большое значение физическому воспитанию. В своём призыве 1946 года он особо отмечал, что сильный народ является основой сильного государства, а регулярные занятия физкультурой - это не только гражданский долг, но и проявление патриотизма.

За прошедшие 80 лет этот призыв вдохновил широкие слои населения по всей стране на активное участие в движении за физическую подготовку, став руководящим ориентиром в развитии спорта и укреплении здоровья, особенно в рядах Сил народной общественной безопасности.

Министерство общественной безопасности неизменно уделяет приоритетное внимание развитию физической культуры и спорта среди личного состава под девизом «Быть здоровым, чтобы защищать национальную безопасность», стремясь укреплять физическую подготовку, выносливость и боевую готовность сотрудников. Наряду с этим министерство тесно взаимодействует с ведомствами, отраслями и местными властями, поощряя участие населения в спортивном движении и в движении «Весь народ защищает национальную безопасность».