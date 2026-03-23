Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Около 17.000 человек приняли участие в Олимпийском дне бега во имя здоровья народа и национальной безопасности в Ханое

22 марта в Ханое около 17.000 человек приняли участие в Олимпийском дне бега 2026 года во имя здоровья народа и национальной безопасности, это стало самым массовым мероприятием за всю историю его проведения.
Участники присоединяются к Олимпийскому дню бега 2026 года во имя здоровья народа и национальной безопасности в Ханое. (Фото: ВИА)

Проводимое под председательством Министерства общественной безопасности в координации с Министерством культуры, спорта и туризма, а также народными комитетами 34 провинций и городов, это мероприятие входит в число событий, посвящённых 80-летию призыва Президента Хо Ши Мина ко всеобщим занятиям физической культурой, 80-летию Дня спорта Вьетнама (27 марта 1946 года — 2026 год) и 80-летию Сил народной общественной безопасности (12 июля 1946 года - 2026 год).

Забег прошёл одновременно по всей стране, собрав более 1,2 миллиона участников в большинстве из 3.321 общины, квартала, особой зоны и городского центра страны.

В Ханое центральное мероприятие состоялось на площади Донгкиньнгиатхук. Участники преодолели дистанцию в 1,7 км вокруг озера Хоанкием.

Выступая на церемонии открытия, заместитель министра общественной безопасности генерал-полковник Ле Куок Хунг подчеркнул, что Президент Хо Ши Мин на протяжении всей своей жизни неизменно придавал большое значение физическому воспитанию. В своём призыве 1946 года он особо отмечал, что сильный народ является основой сильного государства, а регулярные занятия физкультурой - это не только гражданский долг, но и проявление патриотизма.

За прошедшие 80 лет этот призыв вдохновил широкие слои населения по всей стране на активное участие в движении за физическую подготовку, став руководящим ориентиром в развитии спорта и укреплении здоровья, особенно в рядах Сил народной общественной безопасности.

Министерство общественной безопасности неизменно уделяет приоритетное внимание развитию физической культуры и спорта среди личного состава под девизом «Быть здоровым, чтобы защищать национальную безопасность», стремясь укреплять физическую подготовку, выносливость и боевую готовность сотрудников. Наряду с этим министерство тесно взаимодействует с ведомствами, отраслями и местными властями, поощряя участие населения в спортивном движении и в движении «Весь народ защищает национальную безопасность».

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Дни российской культуры во Вьетнаме 2026: укрепление культурных обменов и развитие дружбы

Дни российской культуры во Вьетнаме 2026: укрепление культурных обменов и развитие дружбы

С 23 по 27 марта 2026 года Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама совместно с Министерством культуры Российской Федерации и Посольством России во Вьетнаме проводят Дни российской культуры во Вьетнаме 2026 года в Ханое и Хошимине.
ПОДРОБНЕЕ

Top