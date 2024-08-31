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Около 150 гольфистов соревнуются на открытом чемпионате BRG по гольфу в Дананге
Нгуен Чонг Тхао, заместитель директора Департамента культуры и спорта Дананга и заместитель главы оргкомитета турнира, отметил, что центральный прибрежный город принимает турнир уже третий год подряд. Город стремится сделать гольф-туризм ведущей достопримечательностью, удовлетворяя растущий спрос на гольф-отдых и укрепляя свои позиции в качестве ведущего направления для этого вида спорта в Азии.
Чемпионат, проходящий на поле Nicklaus курорта и являющийся частью Asian Development Tour (ADT) в рамках системы Asian Tour, будет проходить в формате stroke play (игра на счёт) в течение трех раундов по 18 лунок каждый. После 36 лунок будет введена линия отсечки, и только 50 лучших игроков и игроки с равными результатами пройдут дальше. Победителем станет игрок с наименьшим общим счетом по итогам турнира.
Среди 144 участников этого года у Вьетнама 20 гольфистов, в том числе восемь профессионалов. В турнире также принимают участие известные международные игроки, добившиеся значительных успехов на мировых и региональных соревнованиях по гольфу, такие как Рахил Ганджи (Индия), Халин Джоши (Индия), Ахмад Байг (Пакистан), Натипонг Сритхонг (Таиланд), Косуке Хамамото (Таиланд) и Ранчанапонг Юпрайонг (Таиланд).
Благодаря наличию множества полей для гольфа мирового класса и стремительному росту гольф-туризма на ключевых международных рынках, Дананг определил гольф-туризм как важнейший сегмент своей рыночной стратегии. За первые семь месяцев 2024 года на трех гольф-полях города было зарегистрировано в общей сложности 98 703 раунда, что более чем на 4 700 раундов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером стал гольф-курорт Legend Danang Golf Resort с показателем более 66 320 раундов.