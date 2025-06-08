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Около 100 шахматистов участвуют в международном гроссмейстерском турнире в провинции Куангнинь
Игроки будут соревноваться в двух форматах - стандартные шахматы и блиц-шахматы.
По словам организаторов, цель мероприятия - оценить качество и результаты программ подготовки шахматистов в странах-участницах, а также предоставить возможность игрокам, особенно вьетнамским, достичь международных норм.
Турнир призван популяризировать землю и народ Куангнинь, а также укрепить стремление провинции к достижению целей и приоритетов развития на 2025 год.
Сразу после церемонии открытия игроки начали соревноваться в стандартной шахматной категории. Турнир продлится до 12 июня.