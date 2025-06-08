Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Около 100 шахматистов участвуют в международном гроссмейстерском турнире в провинции Куангнинь

6 июня в городе Халонг, северная провинция Куангнинь, официально открылся второй шахматный турнир Quang Ninh GM/IM/FM 2025. В турнире принимают участие около 100 игроков из девяти стран - Индии, России, Таиланда, Сингапура, Индонезии, Мьянмы, Бангладеш, Филиппин и принимающего турнира Вьетнама, которые соревнуются в двух категориях: профессиональная группа (GM, IM) и продвинутая любительская группа (FM).

Игроки будут соревноваться в двух форматах - стандартные шахматы и блиц-шахматы.

По словам организаторов, цель мероприятия - оценить качество и результаты программ подготовки шахматистов в странах-участницах, а также предоставить возможность игрокам, особенно вьетнамским, достичь международных норм.
Турнир призван популяризировать землю и народ Куангнинь, а также укрепить стремление провинции к достижению целей и приоритетов развития на 2025 год.

Сразу после церемонии открытия игроки начали соревноваться в стандартной шахматной категории. Турнир продлится до 12 июня.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top